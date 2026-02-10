Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman?

2026 Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ilk sahur 18 Şubat Çarşamba gecesi yapılacak ve ilk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin imsak ve iftar saatleri de yayınlandı.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman?
Yayınlanma:

2026 yılı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmi dini günler takvimine göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu tarihte ilk oruç tutulacak, önceki gece olan 18 Şubat Çarşamba ise ilk sahur vakti olarak kaydedilecek.

RAMAZAN NE KADAR SÜRECEK?

Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek ve 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek; aynı gün Ramazan Bayramı’nın arefe günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı’nın birinci günü ise 20 Mart Cuma günü başlayacak.

İLK GÜN İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ

Diyanet’in yayımladığı imsakiyeye göre Türkiye’nin üç büyük şehrinde Ramazan’ın ilk günündeki sahur ve iftar vakitleri şöyle:

İstanbul: İmsak (sahur) 06:22 — İftar (akşam) 18:49
Ankara: İmsak 06:06 — İftar 18:35
İzmir: İmsak 06:28 — İftar 18:57

İmsakiyedeki saatler, bölge bölge farklılık gösterecek; vatandaşlar en güncel sahur ve iftar saatlerini Diyanet’in ramazan.diyanet.gov.tr adresinden veya yerel imsakiye tablolarından takip edebilir.

https://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-tr/imsakiye/imsakiye 

RAMAZAN’DA ÖNE ÇIKAN TARİHLER

İlk sahur: 18 Şubat 2026 Çarşamba gecesi
İlk oruç: 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi
Ramazan Bayramı: 20–22 Mart 2026

Ramazan ayı, İslam dininde Kur’an’ın indirilmeye başlandığı kutlu ay olarak kabul ediliyor ve oruç ibadeti ile manevi bir döneme giriliyor.

