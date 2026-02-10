Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman?

2026 yılı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmi dini günler takvimine göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu tarihte ilk oruç tutulacak, önceki gece olan 18 Şubat Çarşamba ise ilk sahur vakti olarak kaydedilecek.

RAMAZAN NE KADAR SÜRECEK?

Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek ve 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek; aynı gün Ramazan Bayramı’nın arefe günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı’nın birinci günü ise 20 Mart Cuma günü başlayacak.

İLK GÜN İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ

Diyanet’in yayımladığı imsakiyeye göre Türkiye’nin üç büyük şehrinde Ramazan’ın ilk günündeki sahur ve iftar vakitleri şöyle:

İstanbul: İmsak (sahur) 06:22 — İftar (akşam) 18:49

Ankara: İmsak 06:06 — İftar 18:35

İzmir: İmsak 06:28 — İftar 18:57

İmsakiyedeki saatler, bölge bölge farklılık gösterecek; vatandaşlar en güncel sahur ve iftar saatlerini Diyanet’in ramazan.diyanet.gov.tr adresinden veya yerel imsakiye tablolarından takip edebilir.

https://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-tr/imsakiye/imsakiye

RAMAZAN’DA ÖNE ÇIKAN TARİHLER

İlk sahur: 18 Şubat 2026 Çarşamba gecesi

İlk oruç: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi

Ramazan Bayramı: 20–22 Mart 2026

Ramazan ayı, İslam dininde Kur’an’ın indirilmeye başlandığı kutlu ay olarak kabul ediliyor ve oruç ibadeti ile manevi bir döneme giriliyor.