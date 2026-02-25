Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı ülke genelinde idrak edilmeye devam ediyor. Hicri takvime göre belirlenen ve her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayının bitiş günü, ibadet planlaması yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 takvimine göre Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Aynı gün son oruç tutulacak ve Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

19 Mart 2026 Perşembe: Arefe (yarım gün resmi tatil)

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

Arefe günü olan 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil uygulanacak. Bayramın ilk günü ise 20 Mart Cuma günü başlayacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

19 Mart Perşembe arife günü öğleden sonra başlayan ve 22 Mart Pazar günü sona eren Ramazan Bayramı tatilinde, pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin izinle birleştirilmesi halinde toplam 9 günlük tatil imkanı oluşabiliyor.

Ancak bayramın cuma günü başlaması nedeniyle resmi olarak 9 günlük tatil ihtimali düşük görülüyor.

Öte yandan okullarda ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta başlayacak.