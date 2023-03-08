Ramazan ayında hangi dualar okunur? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla bu mübarek ayda yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında okunacak dualar ve sureler oldukça merak edildi. Milyonlarca Müslüman, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesini bekliyor. Peki Ramazan ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?
Ayların en faziletlisi olan Ramazan ayında 30 günlük oruç tutmanın yanı sıra tesbih ibadetleri ve bu ayda kabul olan dua ve sureleri okumak oldukça önemlidir.
Ramazan ayı, Müslüman alemi tarafından ibadetlerle geçecek. Bu önemli ayda oruç ibadetlerinin yanında bol bol da dua edilecek. Ramazan ayında okunacak dualar ve sureler ise araştırılıyor.
RAMAZAN'DA HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?
22 Mart 2023 Çarşamba akşamı kılınacak ilk teravih ve gecesinde kalkılacak sahur ile birlikte 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk oruçlar tutulacak.
Ramazan ayının ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelir.
RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR NELER?
• Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver. (Müslim, "Zikir", 35)
• Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat. (Neml Suresi, 19. ayet)
• Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)
• Allahumme habbib ileyye fih’ il- ihsan, ve kerrih ileyye fih’ il- fusuge ve’l- isyan, ve harrim aleyye fih’ is- sehate ve’n- niran, bi- avnike ya ğiyas’ el- musteğisin.
TÜRKÇESİ
• Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı! Amin.