Ramazan ayında hangi dualar okunur? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır?

Ayların en faziletlisi olan Ramazan ayında 30 günlük oruç tutmanın yanı sıra tesbih ibadetleri ve bu ayda kabul olan dua ve sureleri okumak oldukça önemlidir.

Ramazan ayı, Müslüman alemi tarafından ibadetlerle geçecek. Bu önemli ayda oruç ibadetlerinin yanında bol bol da dua edilecek. Ramazan ayında okunacak dualar ve sureler ise araştırılıyor.