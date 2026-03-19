Ramazan Bayramında hangi tatlılar yapılır? İşte en çok tercih edilenler

Ramazan Bayramı, sadece bayramlaşma değil aynı zamanda zengin sofralar ve tatlı ikramlarıyla da öne çıkıyor. Türk mutfağının köklü geleneğinde bayram denildiğinde ilk akla gelen unsur tatlılar olurken, her yörede farklı lezzetler ön plana çıkıyor.

BAYRAMIN OLMAZSA OLMAZI: ŞERBETLİ TATLILAR

Bayram denince akla ilk gelen tatlı baklava oluyor. Cevizli, fıstıklı, soğuk ya da kuru baklava gibi birçok çeşidiyle bayram ziyaretlerinin en çok ikram edilen lezzeti olarak öne çıkıyor.

Şerbetli tatlılar arasında şekerpare, revani, kalburabastı ve tulumba da bayram sofralarının klasik seçenekleri arasında yer alıyor.

KADAYIF VE EKMEK KADAYIFI GELENEĞİ

Kadayıf, bayramın en köklü tatlılarından biri olarak dikkat çekiyor. Tel kadayıf, taş kadayıf ve kadayıf dolması gibi çeşitleriyle hem evlerde hem de ikram sofralarında sıkça tercih ediliyor.

Kaymaklı ekmek kadayıfı ise özellikle özel misafirler için hazırlanan, geleneksel ve gösterişli tatlılar arasında yer alıyor.

SÜTLÜ TATLILAR DA ÖN PLANDA

Bayramda ağır tatlılardan kaçınmak isteyenler için sütlü tatlılar önemli bir alternatif oluşturuyor. Güllaç, sütlaç, kazandibi ve keşkül gibi hafif lezzetler özellikle bayramın ilk günlerinde tercih ediliyor.

YÖRESEL VE FARKLI LEZZETLER

Türkiye’nin farklı bölgelerinde bayram sofralarına özgü tatlılar da hazırlanıyor. Nevzine, şambali, Kemalpaşa tatlısı ve lokma gibi yöresel lezzetler bayram çeşitliliğini artırıyor.

MODERN VE PRATİK TATLILAR

Son yıllarda geleneksel tatlıların yanı sıra trileçe, soğuk baklava, çikolatalı ve meyveli tatlılar da bayram sofralarında yer bulmaya başladı. Bu tatlılar özellikle pratik hazırlanışı ve hafifliği nedeniyle tercih ediliyor.

Ramazan Bayramı’nda yapılan tatlılar, yalnızca bir lezzet değil aynı zamanda kültürel bir miras olarak nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.