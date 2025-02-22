Ramazan bu yıl kaç gün sürecek? İlk iftar ne zaman? İşte detaylar...
Bu yıl Ramazan, bir gün kısa olacak! Ramazan ayında neler değişecek, nasıl bir takvim izlenecek? Din İşleri Yüksek Kurulu, hem ibadetler hem de sosyal sorumluluk adına önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayının 29 gün süreceğini açıkladı.
Kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali Ramazan’ın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün olarak tamamlanacak.
Ramazan’ın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma akşamı kılınacak, 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Müslümanlar, Ramazan boyunca oruç tutarken teravih namazları, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim hatmedilmesi gibi ibadetlerle bu mübarek ayı geçirecekler.
KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kur'an-ı Kerim’de "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart’ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta başlayacak.
Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı için fitre miktarını 180 lira olarak belirledi.
RAMAZANDA İHTİYAÇ SAHİLERİNE ÖNCELİK VERİLMELİ
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Ramazan’ın her anının fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Müslümanların Ramazan boyunca evlerinde iftar verme çabasını yaygınlaştırmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çalış, “Ramazanda ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi gerekir. Ayrıca akrabalarımızı da ihmal etmemeliyiz” dedi.
Çalış, Ramazan’ın aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu hatırlatarak, bu dönemde Kur'an ile daha fazla hemhal olunmasının önemine dikkat çekti.
HİCRİ TAKVİM NEDEN RAMAZAN AYININ SÜRESİNİ ETKİLİYOR?
Halit Çalış, hicri takvimin miladi takvimden 10-11 gün daha kısa olduğunu belirterek, bu nedenle Ramazan’ın her yıl 10-11 gün daha erken başladığını ve bazen 29, bazen 30 gün sürdüğünü açıkladı.
Çalış, Ramazan ayında infakların artırılması gerektiğini belirterek, "Yeryüzünde nice insanımız kan ve gözyaşı içerisinde zulüm altında inliyor, açlık ve sefaletle pençeleşiyor. Bu yüzden ramazan ayında artırdığımız zekat ve infaklarımızı yıl içinde de sürdürmemiz gerekir. Böyle bir tablo varken konforlu bir hayat süremeyiz." dedi.