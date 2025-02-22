Ramazan bu yıl kaç gün sürecek? İlk iftar ne zaman? İşte detaylar...

Çalış, Ramazan ayında infakların artırılması gerektiğini belirterek, "Yeryüzünde nice insanımız kan ve gözyaşı içerisinde zulüm altında inliyor, açlık ve sefaletle pençeleşiyor. Bu yüzden ramazan ayında artırdığımız zekat ve infaklarımızı yıl içinde de sürdürmemiz gerekir. Böyle bir tablo varken konforlu bir hayat süremeyiz." dedi.