2026 yılı Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. İlk sahur, ilk oruç ve Ramazan Bayramı günleri takvimini planlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 2026 Ramazan ayına dair tüm ayrıntılar.

Ramazan ne zaman başlıyor? 2026’da ilk oruç ve bayram hangi gün?
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Üç ayların manevi iklimine girilmesiyle birlikte milyonlarca müslüman "11 ayın sultanı" Ramazan ayı için hazırlıklara şimdiden başladı. Hicri takvimin Miladi takvime göre her yıl 10-11 gün önce gelmesi sebebiyle, 2026 yılında Ramazan ayı kış mevsimine denk gelecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvim verilerine göre, 2026 yılı Ramazan ayı Şubat ayında başlayacak. İlk oruç için milyonlarca kişi 18 Şubat Çarşamba gecesini 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece sahur sofrasına oturacak. 19 Şubat Perşembe günü ise yılın ilk iftarı yapılarak Ramazan ayının bereketi paylaşılacak.

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar, 19 Mart 2026 Perşembe gününe kadar devam edecek. Aynı gün idrak edilecek olan Arife gününün ardından İslam alemi bayram sevinci yaşayacak.

2026 Ramazan Bayramı takvimi ise şu şekilde şekillendi:

Bayramın 1. Günü: 20 Mart Cuma
Bayramın 2. Günü: 21 Mart Cumartesi
Bayramın 3. Günü: 22 Mart Pazar

Bayramın Cuma günü başlayacak olması, özellikle çalışanlar için hafta sonuyla birleşen bir tatil imkanı sunacak. İzin ve tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Mart ayının üçüncü haftasını şimdiden not etmeye başladı.

