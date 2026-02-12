Ramazan öncesi hurma fiyatları belli oldu: Seçerken nelere dikkat etmeli?

Ramazan ayına sayılı günler kala, içeriğindeki bakır, magnezyum, selenyum ve manganez mineralleriyle dikkat çeken hurma, Ankara’daki satış noktalarında yerini aldı. Yıl boyu bulunabilmesine rağmen özellikle iftar ve sahur sofralarında yoğun olarak tüketilen bu besleyici meyve, farklı çeşitleriyle alıcılarını bekliyor.

Hurma ticareti yapan Ahmet Özkan, ramazan ayı yaklaştıkça talebin arttığını ve vatandaşlara en kaliteli ürünü sunabilmek için hazırlıklara aylar öncesinden başladıklarını belirtti.

MEVSİME GÖRE TERCİH DEĞİŞİYOR

Özkan, tüketici tercihlerinin ramazan ayının denk geldiği mevsime göre şekillendiğini ifade etti. Yaz aylarında daha çok tok tutan ve susatmayan cinslerin ilgi gördüğünü belirten Özkan, kış aylarında ise lifli, sindirimi kolaylaştıran veya düşük şekerli türlerin tercih edildiğini aktardı.

Tezgahlarında yaklaşık 30 çeşit hurma bulundurduklarını söyleyen Özkan, ürün çeşitliliği hakkında şunları söyledi: "Medine cinslerinden 20-22 çeşit hurmamız mevcut. Onun yanında Irak, Tunus, Mısır ve Ürdün'den birer çeşit var. Yani toplamda 26-27 çeşit hurma satıyoruz. Mevsimine göre 3, mevsimi olmayanlarda da 2 çeşit yaş hurmamız var. Taze hurmalar da mevcut."

SEÇERKEN BEYAZ TOZA DİKKAT

Türkiye'de hurma tüketiminin genellikle ramazan, hac ve umre dönemleriyle sınırlı kaldığını belirten Özkan, bu meyve hakkında doğru bilinen yanlışlara da değindi. Vatandaşları işlenmiş ürünlerden kaçınmaları konusunda uyaran Özkan, hurma seçimindeki kritik detayı şu sözlerle açıkladı: "Hurma, aflatoksin üreten bir meyvedir. Bazı işlemlerden sonra hurma, sağlık açısından uygun olmuyor. Hurmanın üstünde beyaz bir tozu olur, bu hurmayı koruyan bir tabakadır. Satın alırken, bunun olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı ambalajlı ürünlerin hangi şartlarda saklandığı bilinmediği için belli ısıda kabuklanma ve güvelenme başlayabiliyor hurmada. Haliyle bazı ambalajlı ürünler bunlara biraz daha müsait olabiliyor."

Hurmanın yüksek besin değerine sahip olduğunu vurgulayan Özkan, demir oranı yüksek veya düşük şekerli cinslerin ramazan dışında da sağlık için tüketilebileceğini belirtti. Hurmanın olgunlaşma sürecinde sıcağı sevdiğini ancak sonrasında serin ortamda saklanması gerektiğini hatırlatan Özkan, ürünün yıkanmadan muhafaza edilmesinin önemine işaret etti.

Yıkandıktan sonra bekleyen hurmanın aflatoksin üretebileceği uyarısında bulunan Özkan, yalnızca yenecek miktarın yıkanmasını veya nemli bezle silinmesini önerdi. Özkan, doğru saklama yöntemini şu ifadelerle anlattı: "Güneş ışığından, nemli veya sıcak ortamlardan uzakta muhafaza ettikten sonra hurma aşağı yukarı 1-1,5 sene kadar kendini korur."

FİYATLARDA BEKLENENİN ALTINDA ARTIŞ

Piyasadaki fiyat değişimlerine de değinen Özkan, bu yılki artışın sınırlı kaldığını bildirdi. Medine'deki fiyatların stabil seyretmesinin Türkiye pazarına olumlu yansıdığını belirten Özkan, geçen yıla göre sadece yüzde 5-6 civarında bir artış yaşandığını kaydetti.

Özkan, güncel fiyatlar ve kalite algısı hakkında şunları söyledi: "Her sene belli oranda piyasa artışı kadar artışlar oluyor, ancak bu yıl beklediğimiz kadar artış olmadı. Çünkü, Medine'de hurma fiyatı çok fazla artmadığı için haliyle çok fazla artış yok. Geçen seneye göre, yüzde 5-6 gibi bir artış oldu, beklenilen üstünde bir artış olmadı. En uygun hurmanın kilogramı 150 liradan başlıyor, cinse ve kaliteye göre 950 liraya kadar çıkıyor. Her hurma iyi hurma veya pahalı hurma iyi hurma demek değil, kaliteyi uyguna satmak veya uygun vermek burada önemli olan."