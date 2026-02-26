Ramazan'da kilo vermek mümkün mü? Uzman diyetisyen açıkladı

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ekin Sayer, Ramazan ayında oruç tutarken en sık yapılan hatalara dikkat çekti. Bütün gün aç kalan mideye iftar saatinde aniden ağır ve yüksek karbonhidratlı gıdalarla yüklenmenin yanlış olduğunu belirten Sayer, bu durumun kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açtığını ifade etti. Uzman isim, dengeli bir program uygulandığında Ramazan ayının kilo vermek isteyenler için bir fırsata dönüşebileceğini vurguladı.

İFTARDA ACELE ETMEYİN, SAHURU ATLAMAYIN

Sahur öğününün kesinlikle atlanmaması gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Sayer, iftar sofralarında da yavaş ve kademeli bir başlangıç yapılmasını önerdi. Sayer, şu uyarıları yaptı: "İlk olarak su ve bir adet hurmayla oruç açılabilir. Ardından hafif bir çorba ve salata tercih edilmelidir. Bu sayede gün boyu boş kalan mide ve bağırsak sistemi daha yumuşak bir geçiş yapar. Ayrıca lif tüketimi Ramazan'da sık görülen kabızlık sorununa da destek olur. Ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika beklemek sindirimi kolaylaştırır ve kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. Sahuru atlamak aslında bir ana öğünü tamamen devre dışı bırakmaktır. Uzun süre ihtiyacımızdan düşük kaloride beslenirsek metabolizma buna adapte olur ve yavaşlar. Bu durum kilo vermeyi zorlaştırabilir, hatta kilo alımına eğilim oluşturabilir. Ayrıca yetersiz protein alımı kas kaybına yol açabilir."

SAHURDA PROTEİN TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Sadece iftarda değil, sahurda tercih edilen gıdaların içeriğine de dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Sayer, protein ağırlıklı beslenmenin öneminin altını çizdi. Sayer, açıklamasına şöyle devam etti: "Yumurta, peynir, ayran ve yoğurt gibi protein kaynakları sahurda mutlaka yer almalı. Buna lif grubu ve sağlıklı yağlar da eklendiğinde gün boyunca daha uzun süre tok kalınabilir. Ayrıca bu denge, stres hormonu olarak bilinen kortizolün daha kontrollü seyretmesine yardımcı olur. Yanlış iftar, sahurun atlanması ve aşırı karbonhidrat tüketimi kilo artışına neden olabilir. Ancak doğru kalori dengesi sağlandığında ve protein yeterli miktarda alındığında Ramazan ayı kilo vermek için destekleyici bir dönem olabilir"

Uzman Diyetisyen Ekin Sayer, son olarak Ramazan sürecinde bireylere özel olarak hazırlanan beslenme programlarının çok daha verimli ve sağlıklı sonuçlar doğuracağını belirterek, bu dönemin bilinçli ve dengeli geçirilmesi gerektiğini kaydetti.