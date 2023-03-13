2023 Ramazan ayının ilk günü hangi dualar okunur?

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?



Ramazan'ın ilk günü Fetih Suresi okumanın fazileti hakkında bilgi arayışında olan vatandaşlar, konuyla ilgili internette araştırmalarını sürdürüyor.

Gün boyunca yapılan dualara Fetih Suresi'nin eklemek rızkı ve bereketi artıracaktır. Ancak daha ziyade Fetih Suresi gece okunması makbüldür.