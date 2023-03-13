2023 Ramazan ayının ilk günü hangi dualar okunur?
2023 Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 23 Mart 2023 Perşembe günü tutulacak ilk oruçla birlikte mübarek on bir ayın sultanına hoşgeldin denilecek. Peki, Ramazan ayının ilk gününde hangi dualar okunur?
Mübarek Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı 2023 Ramazan imsakiyesi de il il iftar ve sahur vakitlerine yer verdi.
Bol bol duanın edileceği, Kuran-ı Kerim tilaveti yapılacağı ve maddi manevi huzur ortamının oluşacağı Ramazan ayında okunacak dualar, sureler de vatandaşların merak konusu oldu.
RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?
Ramazan'ın ilk günü Fetih Suresi okumanın fazileti hakkında bilgi arayışında olan vatandaşlar, konuyla ilgili internette araştırmalarını sürdürüyor.
Gün boyunca yapılan dualara Fetih Suresi'nin eklemek rızkı ve bereketi artıracaktır. Ancak daha ziyade Fetih Suresi gece okunması makbüldür.
İslam dünyasının pek çok yerinde Ramazan'ın ilk günü Fetih Suresi okunur. Fetih Suresi'nin okunmasının nedeni ise ferahlığın başlamasında ve sıkıntıların sona ermesinde etkili olmasındandır.