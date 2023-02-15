Rapçi Maestro kimdir? Berk Karadaş neden öldü?
Rapçi Maestro gerçek adıyla Berk Karadaş'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Maestro kimdir, neden öldü?
Maestro, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Berk Karadaş'tır. Maestro 1999'da rap müzik yapmaya başladı. Maestro Kadıköy Acil grubunda yer aldı. İlk albümü Sokağın Rüyası 2013 yılında çıktı. İkinci albümü MaeSpace 2014 yılında yayımlandı. Maestro'nun son albümü 2020 yılında çıkmıştı.
MAESTRO NEDEN ÖLDÜ?
34 yaşındaki Maestro kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MAESTRO ŞARKILARI
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