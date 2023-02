Rapçi Maestro kimdir? Berk Karadaş neden öldü?

MAESTRO ŞARKILARI



Voltio, Beni Bul, Table Dance, Llegaron Los Rebuleros, Veresiye Yok, Por Enquanto, Me Gustas Tu, Ölüm Orucu, Estamos Jangueando, Esto Es Candela, Criusin, Toda la Noche, Hay Quien, Me Detenga, U Got da Best, I Will Follow You, Se Te Acabo El Chance, Rocklands Beach, Metamorfose Ambulante, Boom Bam, Anunciação, Pa bliyé sonjé'm, Aaliyah, Firefly, Por Más Que Traten, Ocean Tides, Say Yeah, Nzuri, Tu Estas Listo Pa Morir, Untill I Win