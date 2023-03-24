Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak. Karar, 2024 Haziran'ından itibaren geçerli olacak.

# Nar ekşisi # Resmi Gazete
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılmayacak - Resim: 1 1 3

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılmayacak - Resim: 2 2 3

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılmayacak - Resim: 3 3 3

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı