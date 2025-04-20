Resmi Gazete'de yayımlandı: Planlı sezaryene kısıtlama geliyor!
Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğumlara sınırlama getiren yeni bir düzenleme hazırladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, doğum sürecinde normal doğumun teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle, tıp merkezleri, poliklinikler ve muayenehaneler dahil olmak üzere tüm özel sağlık kuruluşlarında sezaryen doğumlara yönelik önemli bir adım atıldı.
Buna göre, tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğum yapılamayacak. Vajinal (normal) doğum yapmak isteyen hastalar için doğum ünitesi kurulması zorunlu olacak. Ancak ameliyathanesi bulunmayan merkezlerde doğum ünitesine izin verilmeyecek.
Haber Global'e göre, doğum üniteleri, ameliyathaneye kolay ulaşılabilir bir noktada konumlandırılacak ve giriş-çıkışları kontrol edilebilir şekilde tasarlanacak.
Doğum salonlarının ise en az 16 metrekare büyüklüğünde olması şartı getirildi.
KAYITLAR ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINIYOR
Sağlık hizmeti sunan tüm özel kuruluşlarda, kayıtlar artık elektronik ortamda tutulacak. Arşivleme ve bildirim süreçleri dijital sistem üzerinden yürütülecek.
DENETİMLER ARTACAK, UYGULAMA BELGESİ ZORUNLU OLACAK
Tıbbi uygulamaların bilimsel standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla denetimlerin sıklaştırılacağı belirtiliyor.
24 saat kesintisiz hizmet veren ve en az 10 uzman hekime sahip tıp merkezlerinde acil hizmet birimleri ile cerrahi müdahale alanları oluşturulabilecek.
Ancak burada yapılacak cerrahi müdahalelerin ikinci bir operasyona ihtiyaç duyulmayacak nitelikte olması ve uygulama izin belgesinin alınması zorunlu olacak.
ÇAĞDAŞ TIP KURALLARI ESAS ALINACAK
Yeni yönetmelik kapsamında muayenehanelerde yapılacak tıbbi uygulamaların çağdaş tıp kurallarına uygun olması şartı getirildi. Ayrıca tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri, gerekli izinlerin alınması hâlinde yürütülebilecek.
PANKARTLA BAŞLAYAN TARTIŞMA
Geçtiğimiz hafta Sivasspor'un maç öncesi taşıdığı "Doğal olan normal doğumdur" pankartı kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Sosyal medyada bazı çevrelerce pankart kadınları rencide etmekle eleştirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklamasında, "Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?" ifadelerini kullanmıştı.