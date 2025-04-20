Resmi Gazete'de yayımlandı: Planlı sezaryene kısıtlama geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklamasında, "Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?" ifadelerini kullanmıştı.