Sabah içilen bir fincan Türk Kahvesi hayatınızı nasıl değiştiriyor? İşte faydaları ve zararları...
Türk kahvesi… Sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir kültürün, bir geleneğin ve bir yaşam biçiminin simgesi. Telvesiyle fal bakılır, köpüğüyle sohbetlere eşlik eder, kokusuyla sabahları canlandırır. Peki Türk Kahvesi'nin faydaları ve zararları...
Türk kahvesi, ince çekilmiş kahve çekirdeklerinin cezvede ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanıyor. Bu pişirme yöntemi, kahvenin köpüğünün oluşmasını sağlıyor ve aromasını güçlendiriyor. Telvesiyle birlikte servis edilen kahve, su, lokum veya kuru meyveler eşliğinde ikram ediliyor.
Her yörede farklı hazırlanış teknikleri bulunurken, kimi bölgelerde ağır ateşte pişmiş kahve tercih edilirken kimi bölgelerde bol köpüklü kahve ön plana çıkıyor.
TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI
Gün içinde 1-2 fincan Türk kahvesi içmek, Medicana'ya göre sağlık açısından çeşitli yararlar sağlıyor. Kafein ve antioksidan açısından zengin olması nedeniyle metabolizmayı hızlandırıyor, zihinsel uyanıklık sağlıyor ve birçok rahatsızlığa karşı destekleyici özellikler barındırıyor.
Türk kahvesinin başlıca faydaları şunlar:
Kafein, sindirim sistemini harekete geçirir, yağ yakımını artırır ve enerji metabolizmasını hızlandırır.
Telvesiyle birlikte içilen Türk kahvesi, vücudu serbest radikallerin zararlarından koruyarak hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Ölçülü tüketildiğinde kalp-damar hastalıklarının önüne geçebileceği düşünülür. Ancak aşırı tüketim kalp ritim bozukluklarına neden olabilir.
Yüksek kafein oranı, gün içinde yorgunluğu azaltır ve zindelik sağlar.
Özellikle şekersiz tüketildiğinde karaciğerin korunmasına katkı sağlar.
Konsantrasyonu güçlendirir, dikkat dağınıklığını azaltır ve ruhsal sorunların önlenmesine destek olabilir.
SABAH TÜRK KAHVESİ İÇMENİN ETKİLERİ
Sabahları içilen bir fincan Türk kahvesi, zihinsel ve fiziksel olarak güne daha enerjik başlamayı sağlar. Konsantrasyonu artırır, zihni açar ve yağ yakımını hızlandırır. Bununla birlikte sindirim sistemini harekete geçirir ve günün geri kalanında daha dinç kalmaya yardımcı olur.
Sabah kahvesinin bilinen faydaları şunlardır:
Metabolizmayı hızlandırır.
Konsantrasyonu artırır ve zihinsel uyanıklık sağlar.
Sindirim sistemini destekler.
Baş ağrılarını azaltabilir.
Ruh halini iyileştirir.
Hücresel hasarı azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.
Ancak sabah aç karnına kahve içmek, mide rahatsızlıkları olan kişiler için olumsuz etkilere yol açabilir.
TÜRK KAHVESİNİN OLASI ZARARLARI
Her faydalı içecek gibi Türk kahvesi de ölçüsüz tüketildiğinde zararlı hale gelebilir. Yüksek kafein içeriği nedeniyle fazla içildiğinde çarpıntı, baş dönmesi, anksiyete, mide asidi artışı ve uyku problemleri görülebilir.
Aşırı kahve tüketiminin başlıca zararları şöyle sıralanıyor:
Mide asidini artırarak gastrit ve ülseri kötüleştirebilir.
Tansiyon yükselmesine neden olabilir.
Kan şekerinde dalgalanmalara yol açabilir.
Çarpıntı ve ellerde titreme gibi şikâyetlere sebep olabilir.
Hamileler ve emziren anneler için risk oluşturabilir.
CİLT İÇİN FAYDALARI
Türk kahvesi yalnızca içildiğinde değil, telvesiyle cilde uygulandığında da fayda sağlıyor. Antioksidan ve kafein içeriği sayesinde ciltte gençleştirici ve sıkılaştırıcı etki gösteriyor.
Telve peeling olarak kullanıldığında ölü hücreleri temizliyor, göz altı morluklarını hafifletiyor ve lekelerin görünümünü azaltabiliyor. Ayrıca selülit görünümünü azaltıcı etkisi de biliniyor.
Uzmanlar, günlük 2-3 fincan Türk kahvesi içmenin ideal olduğunu belirtiyor. Daha fazlası sağlık sorunlarına yol açabileceği için önerilmiyor. Kahvenin sabah kahvaltıdan sonra ya da öğle yemeklerinin ardından içilmesi tavsiye ediliyor. Akşam saatlerinde tüketmek ise uykusuzluğa yol açabileceğinden önerilmiyor.
Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi nedeniyle Türk kahvesi, kilo verme sürecine destek olabilir. Ancak tek başına zayıflama sağlamaz. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile birlikte tüketildiğinde yağ yakımına katkıda bulunabilir.