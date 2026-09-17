Saç dökülmeniz mevsimsel mi kalıcı mı? İşte bunu anlamanın 7 kritik yolu

SAÇ EKİMİ HER ZAMAN İLK ÇÖZÜM DEĞİL

Saç dökülmesinin arkasında yalnızca genetik ya da mevsimsel etkenlerin bulunmadığını da hatırlatan Cinik, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "4, saç dökülmesinin nedeni her zaman genetik veya mevsimsel olmayabilir. Demir depolarındaki düşüklük, tiroid fonksiyonlarındaki bozukluklar, hormonal değişiklikler, hızlı kilo kaybı, yetersiz beslenme, yoğun stres, bazı hastalıklar ve bazı ilaçlar saç döngüsünde değişikliklere neden olabiliyor. Bu nedenle saç dökülmesinin nedenini belirlemeden doğrudan bir tedavi veya takviye programına başlanması yerine, gerekli durumlarda tıbbi değerlendirme yapılması önem taşıyor.