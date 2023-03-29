Sağlık Bakanlığı KPSS tercihleri nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı için KPSS tercihleri bugün itibarıyla başladı. ÖSYM, KPSS-2023/5 tercih kılavuzunu yayımladı. Peki, personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 personel alımı yapacağının açıklanmasının ardından, ÖSYM tarafından KPSS-2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Bakanlık, ikinci etap alımları için 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapacak.
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzu sonrasında tercih işlemleri bugün başladı.
HANGİ PERSONELLER ALINACAK?
Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS puanıyla alınacak sözleşmeli personelin 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak.
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.