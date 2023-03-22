Sahurda Ne Yenir? Tok tutan, susatmayan menü

SAHURDA NE YENİR?

• Sahur günlük beslenmemizdeki kahvaltı öğünü gibi görülmelidir; çünkü ramazan boyunca gün boyu harcayacağımız enerji sahurdan gelir.

• Sahurda ne yemeli diyet ve beslenme uzmanları bu konuda ne düşünüyor diye merak ediyor olabilirsiniz.

• Uzmanlar kahvaltıyı genel olarak en önemli öğün olarak nitelendirdikleri için sahuru da oruç tutulurken yapılan kahvaltı gibi görerek öneminin altını çizmektedirler.

• Sahurda ne yemeli sorusu her ramazan ayında oruç tutanların aklına gelen sorulardan biridir. Bu sorunun yanıtını ise en doğru kaynaklardan, beslenme uzmanlarından alırsınız.

• Sağlıklı şekilde oruç tutmak ve gün içinde açlık hissini en az seviyede hissetmek için sahurda ne yemeliyiz merak ediyor musunuz?

• Sahurda mutlaka yumurta, peynir yoğurt ve süt gibi protein kaynaklarına yer verilmelidir.

• Protein kaynakları gün boyu tokluk hissetmemizi sağlayarak ramazanı daha rahat geçirmemize yardımcı olurlar.

• Sahurda ne yemeli kilo almamak için sahur menüsü içinde neler olmalı diyorsanız omleti ya da çılbırı tercih edebilirsiniz.

• Sahurda ne yemeli Canan Karatay tarafından da yanıtlanan bir sorudur ve Karatay özellikle köy yumurtasından yapılacak omleti önermektedir.

• Sahurda uzun süre tok tutan yiyecekler sayesinde iftarda da aşırı açlıkla çok yeme eğilimini hafifletebilirsiniz.

• Doyurucu bir sahur için sahurda ne yenir?

• Sahurda yer alması gereken en önemli besinlerden bir tanesi de ekmektir. Ekmek seçimi tam tahıllı, kepekli veya çavdar ekmeğinden yana kullanılmalıdır. Bu sayede kan şekeri daha kolay dengelenerek uzun süre tokluk hissi sağlanır.

• Ramazan boyunca kabızlık sık görülen bir rahatsızlıktır. Bunun çözümü de beslenmede lifli besinlere yer vermekten geçer.

• Sahurda bol yeşillik, taze sebze ve meyve, yulaf ezmesi gibi besinlere yer verilerek kabızlık problemi önlenebilir.

• Özellikle diyette olan biri sahurda ne yemeli diyorsanız bu seçenekler tam size göredir.