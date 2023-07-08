Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Bakan Koca, bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

- Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/69NB6DQXQO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 69 yaşında yaşamını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

- Vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.