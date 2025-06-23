Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri

ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırıları sonrası dünya diken üstünde. Gazze'de süren çatışmalar, Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu’daki krizlerin üzerine gelen son gelişmeler, 3. Dünya Savaşı ihtimalini yeniden gündeme taşırken dünyanın en güvenli ülkeleri merak konusu oldu. İşte o liste

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 1

ABD’nin geçtiğimiz gece İran’daki bazı stratejik hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirmesiyle dünya genelinde tansiyon sert şekilde yükseldi. 

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 2

İran’ın bu saldırılara nasıl karşılık vereceği belirsizliğini korurken, birçok ülke olası bir küresel çatışma senaryosuna karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu. 

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 3

Gazze'deki çatışmalar devam ederken Ukrayna'daki savaş hala sürüyor. Dünya genelinde istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğu bu dönemde, en güvenli ülkeler listesi yeniden gündeme geldi. 

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 4

Institute for Economics and Peace tarafından hazırlanan Küresel Barış Endeksi, 163 ülkeyi güvenlik, huzur, çatışma düzeyi ve toplumsal istikrar gibi kriterlere göre sıralıyor.

İşte dünyanın en güvenli 20 ülkesi:

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 5

1) İzlanda

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 6

2) Avusturya

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 7

3)İrlanda

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 8

4) Yeni Zelanda

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 9

5) Singapur

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 10

6) İsviçre

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 11

7) Portekiz

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 12

8) Danimarka

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 13

9) Slovenya

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 14

10) Malezya

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 15

11) Kanada

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 16

12) Çekya (Çek Cumhuriyeti)

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 17

13) Finlandiya

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 18

14) Macaristan

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 19

15) Hırvatistan

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 20

16) Belçika

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 21

17) Japonya

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 22

18) Hollanda

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 23

19) Avustralya

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Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri - Resim: 24

20) Almanya

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Dünya'nın en güvenli ülkeleri