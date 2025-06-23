Savaş çanları çalarken herkes bu listeye bakıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkeleri
ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırıları sonrası dünya diken üstünde. Gazze'de süren çatışmalar, Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu’daki krizlerin üzerine gelen son gelişmeler, 3. Dünya Savaşı ihtimalini yeniden gündeme taşırken dünyanın en güvenli ülkeleri merak konusu oldu. İşte o liste
ABD’nin geçtiğimiz gece İran’daki bazı stratejik hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirmesiyle dünya genelinde tansiyon sert şekilde yükseldi.
İran’ın bu saldırılara nasıl karşılık vereceği belirsizliğini korurken, birçok ülke olası bir küresel çatışma senaryosuna karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.
Gazze'deki çatışmalar devam ederken Ukrayna'daki savaş hala sürüyor. Dünya genelinde istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğu bu dönemde, en güvenli ülkeler listesi yeniden gündeme geldi.
Institute for Economics and Peace tarafından hazırlanan Küresel Barış Endeksi, 163 ülkeyi güvenlik, huzur, çatışma düzeyi ve toplumsal istikrar gibi kriterlere göre sıralıyor.
İşte dünyanın en güvenli 20 ülkesi:
1) İzlanda
2) Avusturya
3)İrlanda
4) Yeni Zelanda
5) Singapur
6) İsviçre
7) Portekiz
8) Danimarka
9) Slovenya
10) Malezya
11) Kanada
12) Çekya (Çek Cumhuriyeti)
13) Finlandiya
14) Macaristan
15) Hırvatistan
16) Belçika
17) Japonya
18) Hollanda
19) Avustralya
20) Almanya