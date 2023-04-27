Seçimlerde kullanılan D'Hondt sistemi nedir?

D'Hont sistemi, Türkiye gibi birçok ülkenin genel seçimlerinde kullanılan bir seçim sistemi türü. Bu nispi temsil sistemi esasına dayanıyor.

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Seçimlerde kullanılan D'Hondt sistemi nedir? - Resim: 1 1 5

D'Hondr sistemi, parti veya adayın aldığı oy sayısına göre koltuk dağılımını yapar. Bu sistemde her parti veya adayın aldığı oy sayısı, bir bölme işlemine tabi tutulur. 

Seçimlerde kullanılan D'Hondt sistemi nedir? - Resim: 2 2 5

Örneğin 5 milletvekilinin seçileceği ve üç partinin yarıştığı bir ilde oy oranları aşağıdaki gibi diyelim:

 A:     %43

 B:      %35 

C:      %22  

Seçimlerde kullanılan D'Hondt sistemi nedir? - Resim: 3 3 5

Bu oranlar sırasıyla 1'e, 2'ye. 3'e, 4'e ve 5'e, yani o ildeki toplam milletvekili sayısına kadar bölünür.

                        1           2         3          4          5   

                A: %43         43          22       14        11         9                                    

                B:%35           35          18       12         9          7                                                   

                C:%22            22         11         7          6          4                                                  

Seçimlerde kullanılan D'Hondt sistemi nedir? - Resim: 4 4 5

Bölme sonucunda elde edilen en yüksek sayılara sahip partilerin adayları milletvekili koltuklarını kazanmış oluyor.

                         1          2         3           4            5

              A: %43            43         22       14         11          9                                                    

   B: %35            35        18        12            9         7

                                                  

              C: %22              22         11        7             6        4                                                 