SEO'ya uygun haber nasıl yazılır? İşte yanıtı

Arama motoru optimizasyonu olarak da bilinen SEO, İngilizce açılımı ile 'Search Engine Optimization' günümüzde internet sitelerindeki yazıları öne çıkaran bir algoritmayı ifade ediyor. SEO algoritmasına göre Google'un sayfalarında öne çıkmak isteyen internet haber siteleri, SEO'ya hakim olup oyunun kuralına göre nasıl haber üretebileceğini güncel olarak takip etmek zorundadır. Google'ın SEO algoritmasına dair güncellemelerini takip eden internet haber siteleri bu konuda bir adım önde oluyor. Henüz emekleme aşamasında olan internet haber siteleri ise SEO'ya uygun haber nasıl yazılır sorusuna yanıt arıyor. Bu içerik içerisinde, gerek haber siteleri gerekse diğer kategorilerdeki internet sitelerinin faydalanabileceği, "SEO'ya uygun haber nasıl yazılır" sorusuna yanıt veriyoruz. İnternet haber editörleri tarafından merak edilen SEO'ya uygun haber yazımı; diğer bir deyiş ile SEO'ya uygun içerik girmek hakkında merak edilen bilgiler maddeler halinde burada yer alıyor.

SEO'YA UYGUN HABER NASIL YAZILIR

İnternet haber editörleri ile internet siteleri tarafından merak edilen, "SEO'ya uygun haber nasıl yazılır" sorusunun maddeli şekilde sıralanmış yanıtını örnekler ile beraber aşağıda bulabilirsiniz;

1. Anahtar Kelime Araştırması

Haberin konusu ile ilgili en çok aranan anahtar kelimeleri belirleyin. Google Trends, Google News veya SEMrush gibi araçlar ile popüler arama terimlerini bulabilirsiniz.

Anahtar kelimeleri doğal bir şekilde haber başlığında, alt başlıklarda ve metin içinde kullanmaya özen gösterin.

2. Başlık Seçimi

Başlık ilgi çekici ve anahtar kelimeleri içermeli, 60-65 karakteri geçmemelidir.

Örneğin: "2024 Seçim Sonuçları: Türkiye'de Gündem Olan Detaylar"

3. Alt Başlık ve Özet Kullanımı

Haberin ilk paragrafında konuyu özetleyin ve anahtar kelimeleri burada da geçirin.

Örneğin: "Türkiye'de 2024 seçimleri tamamlandı, sonuçlar ve etkileri gündemi belirliyor."

4. URL Yapısı

URL’yi kısa, anlaşılır ve anahtar kelimeler içerecek şekilde ayarlayın.

Örneğin: "ulusal.com.tr/2024-secim-sonuclari"

5. H1, H2, H3 Başlık Yapısı

Başlıklarınızı H1, H2, H3 gibi HTML etiketleri ile yapılandırın. H1 etiketi ana başlık olmalı ve sadece bir kez kullanılmalıdır.

Diğer alt başlıklar için H2, H3 etiketlerini kullanarak metnin SEO dostu yapısını güçlendirin.

6. Görsel ve Alt Metin Kullanımı

Habere uygun görseller ekleyin ve görsellere özgün "alt metin" yazın. Alt metinlerde anahtar kelime kullanmaya özen gösterin.

Örneğin, bir seçim sonucu haberi için: "2024 seçim sonuçları Türkiye."

7. İç Link ve Dış Link Kullanımı

Haber içinde diğer ilgili haberlere veya kaynaklara link verin. Bu, hem kullanıcı deneyimini iyileştirir hem de arama motorlarının sayfayı daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Güvenilir dış sitelere link vermek de haberi destekleyebilir.

8. Haber İçeriğinin Uzunluğu ve Kalitesi

Haber içeriği genellikle en az 300 kelime olmalı, ancak detaylı bir konu ise 1000+ kelimeye çıkmak avantaj sağlar. Hazırlanan haber içeriğine göre video eklenmeli. Öne çıkarılmak istenen haberlerde görsel eklenmeli. Görsellerin isimleri ise başlık ile uyumlu olmalıdır.

Akıcı ve bilgi dolu içerikler hazırlayın. Arama motorları kullanıcıların sayfada geçirdiği süreyi de önemser.

9. Meta Açıklaması

Meta açıklaması, haberin kısa bir özetidir ve arama sonuçlarında başlığın altında görünür. 150-160 karakterle sınırlı olup, anahtar kelimeyi içermelidir.

Örneğin: "Türkiye'de 2024 seçim sonuçları açıklandı. Seçimlerin Türkiye gündemine olan etkisi ve detaylar burada."

10. Mobil Uyumluluk

Mobil cihazlarda okunabilirliği ve yüklenme hızını optimize edin. Arama motorları, mobil uyumlu sayfalara öncelik tanır.

SEO'ya uygun haber nasıl yazılır sorusunun yanıtını 10 madde halinde bu şekildedir. SEO'ya uygun haber yazmak için bu maddeler ile beraber Google güncellemelerini de takip etmek gerekir. Unutmayın, içeriğin iskeleti ne kadar tam olsa da, içerik konusu itibariyle de kaliteli olmadığı sürece öne çıkmak bir o kadar zor olacaktır.