Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor

Sadece birkaç püf noktayla evinizin havasını ferahlatabilir, sıcakla savaşabilirsiniz. İşte cepleri yakmadan serinleten 13 pratik yöntem!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 1

1- Güneş ışınlarının direkt girmesini önlemek için özellikle gündüz saatlerinde kalın perdeleri ya da güneşlikleri kapalı tutun. Bu, iç mekanın 2–3 derece daha serin kalmasını sağlar.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 2

2- Geceleri sıcaklık düştüğünde camları açarak doğal hava akışını sağlayın. Sabah güneş doğmadan önce tekrar kapatarak serin havayı içeride tutabilirsiniz.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 3

3- Açık pencereye asacağınız hafif ıslak bir çarşaf, esen havayı filtreleyerek içeri daha serin bir hava girişini sağlar. Özellikle akşam saatlerinde etkili olur.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 4

4- Vantilatörü açık pencereye doğru yönlendirerek dışarıdaki serin havayı içeri alabilir veya içine buz dolu bir kase koyarak soğuk hava akışı yaratabilirsiniz.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 5

5- Televizyon, bilgisayar, fırın gibi cihazlar ısı üretir. Gündüz saatlerinde bu cihazların kullanımını sınırlamak ortam sıcaklığını düşürür.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 6

6- Halılar ısı tutar. Yaz aylarında halıları kaldırmak hem hava akışını artırır hem de ortamın daha serin kalmasına yardımcı olur.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 7

7- Yazın pamuklu, açık renkli ve ince kumaşlı çarşaflar kullanmak hem terlemeyi azaltır hem de gece uykularını daha ferah hale getirir.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 8

8- Pencere camlarına ısı yalıtımlı güneşlik film ya da tente takmak, doğrudan gelen güneş ışığını keserek ortamı serin tutar.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 9

9- Fırın ya da ocak gibi cihazlar ortam ısısını artırır. Yemekleri sabah erken ya da akşam serinliğinde pişirmek ısı artışını önler.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 10

10- Ev içinde bulunan yeşil bitkiler, buharlaşma yoluyla nem sağlar ve ortama doğal bir serinlik katar. Özellikle büyük yapraklı bitkiler tercih edin.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 11

11- Tavan vantilatörünüz varsa yaz moduna alın. Yani kanatları saat yönünün tersine çevirerek sıcak havayı tavana iter, serin hava aşağıda kalır.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 12

12- Kalın perdeler yerine pamuklu ve açık renkli perdeler tercih ederek hem ışığı filtreleyin hem de hava akışını engellemeyin.

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Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor - Resim: 13

13- İnce bir bezin üzerine yerleştireceğiniz buz torbası veya dondurulmuş pet şişeler, zemindeki havayı serinletir ve özellikle küçük alanlarda etkili sonuç verir.

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sıcak havalar