Serinlemek için servet harcamaya gerek yok! Bu pratik alışkanlıklar evi buz gibi yapıyor
Sadece birkaç püf noktayla evinizin havasını ferahlatabilir, sıcakla savaşabilirsiniz. İşte cepleri yakmadan serinleten 13 pratik yöntem!
1- Güneş ışınlarının direkt girmesini önlemek için özellikle gündüz saatlerinde kalın perdeleri ya da güneşlikleri kapalı tutun. Bu, iç mekanın 2–3 derece daha serin kalmasını sağlar.
2- Geceleri sıcaklık düştüğünde camları açarak doğal hava akışını sağlayın. Sabah güneş doğmadan önce tekrar kapatarak serin havayı içeride tutabilirsiniz.
3- Açık pencereye asacağınız hafif ıslak bir çarşaf, esen havayı filtreleyerek içeri daha serin bir hava girişini sağlar. Özellikle akşam saatlerinde etkili olur.
4- Vantilatörü açık pencereye doğru yönlendirerek dışarıdaki serin havayı içeri alabilir veya içine buz dolu bir kase koyarak soğuk hava akışı yaratabilirsiniz.
5- Televizyon, bilgisayar, fırın gibi cihazlar ısı üretir. Gündüz saatlerinde bu cihazların kullanımını sınırlamak ortam sıcaklığını düşürür.
6- Halılar ısı tutar. Yaz aylarında halıları kaldırmak hem hava akışını artırır hem de ortamın daha serin kalmasına yardımcı olur.
7- Yazın pamuklu, açık renkli ve ince kumaşlı çarşaflar kullanmak hem terlemeyi azaltır hem de gece uykularını daha ferah hale getirir.
8- Pencere camlarına ısı yalıtımlı güneşlik film ya da tente takmak, doğrudan gelen güneş ışığını keserek ortamı serin tutar.
9- Fırın ya da ocak gibi cihazlar ortam ısısını artırır. Yemekleri sabah erken ya da akşam serinliğinde pişirmek ısı artışını önler.
10- Ev içinde bulunan yeşil bitkiler, buharlaşma yoluyla nem sağlar ve ortama doğal bir serinlik katar. Özellikle büyük yapraklı bitkiler tercih edin.
11- Tavan vantilatörünüz varsa yaz moduna alın. Yani kanatları saat yönünün tersine çevirerek sıcak havayı tavana iter, serin hava aşağıda kalır.
12- Kalın perdeler yerine pamuklu ve açık renkli perdeler tercih ederek hem ışığı filtreleyin hem de hava akışını engellemeyin.
13- İnce bir bezin üzerine yerleştireceğiniz buz torbası veya dondurulmuş pet şişeler, zemindeki havayı serinletir ve özellikle küçük alanlarda etkili sonuç verir.