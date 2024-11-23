Sert eleştirilere kulak asmamalı mıyız.?

Golem Etkisi, olumsuz beklentilerin, kişilerin davranışlarını etkileyebileceğini ve olumsuz davranışları tetikleyebileceğini ifade eder.

Golem Etkisi'ni açıklayan bir örnek vermek gerekirse, bir öğretmenin, öğrencilerden birinin başarısız olacağını düşünmesi ve bu öğrenciye karşı olumsuz bir tutum sergilemesi durumunu verebiliriz. Bu olumsuz beklenti, öğrencinin kendine olan güvenini azaltabilir ve başarısız olma ihtimalini artırabilir.

Bu nedenle, eleştirilerin nasıl yapıldığı ve nasıl karşılandığı oldukça önemlidir. Eleştiriler yapılırken olumlu bir dil kullanmak, kişileri desteklemek ve onları cesaretlendirmek, olumsuz beklentilerin oluşmasını engelleyebilir.

Öte taraftan sürekli sert eleştirilere maruz kalan sizseniz; bu eleştirileri olumlu bir şekilde karşılayıp kabullenmeniz kendine olan güveninizi sarsarak, sizden şikayet edilen davranışı da tetikleyecek olabilir. Olumsuz etkileri en aza indirmesi en başta ruh sağlığınız için önemlidir. önemlidir. Bu şekilde, Golem Etkisi'nin etkileri azaltabilirsiniz.