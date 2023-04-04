EYT emeklilik başvuruları belli oluyor!

İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.