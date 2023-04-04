EYT emeklilik başvuruları belli oluyor!
EYT kapsamında emekli olmak isteyen binlerce vatandaş gözünü e-Devlet ve SGK sistemi araçlığı ile başvuru sonuçları sorgulama ekranına çevirdi. Peki, EYT başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?
EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.
EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.
EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak.
İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK
31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.
e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.
EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
EYT başvurusu sonuçlarının kaç günde belli olacağına dair net bir bilgi olmamakla birlikte işlemlerin 15 gün içerisinde tamamlanıp adaya dönüş yapılması bekleniyor.