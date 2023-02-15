Sırrı çözülemeyen gizem: Bumerang depremler
Bilim dünyasının sırrını hala çözemediği bir gizem bulunuyor: Bumerang depremler. Herkesin bildiği şekilde deprem anında fay hattı tek yöne doğru kırılıyor. Ancak bu gizemli bumerang depremlerde, kırılan fay hattı bir süre sonra kırılmaya başladığı noktaya geri dönüyor.
2010 yılında Kaliforniya'da olan 7,2 büyüklüğündeki deprem ilginç bir şekilde meydana geldi. Görgü tanıkları aracılığıyla kapsamı anlaşılan depremde; kırılan fay hattı ileriye doğru hareket etmesi gerekirken, başladığı noktaya geri döndü ve arazide bir toz bulutu oluşturdu.
Tıpkı bir bumerang gibi hareket eden bu ilginç deprem bilim insanlarını çok heyecanlandırsa da "bumerang depremler" hakkında kesin olarak br kanıt bulunamadı; elde sadece görgü tanıklarının ifadesi vardı.
İLK RESMİ BUMERANG DEPREM ATLANTİK'TE MEYDANA GELDİ
Ancak kayıtlara geçen ilk ve resmi bumerang deprem, 2016 yılında Atlantik'te oldu. 7,1 büyüklüğündeki deprem Atlantik'in tabanındaki bir yarıkta başladı ve önce doğuya ilerledi ancak daha sonra başladığı yere geri döndü.
Normal bir depremde sarsıntı fay hattında ve çevresinde meydana gelir ancak bir bumerang depremi veya bilimsel terimlerle "geriye yayılan bir kırılma", yoğun sarsıntıyı daha geniş bir bölgeye yayabilir. Bumerang depremlerinin ne kadar yaygın olduğu, kaç kilometre hızda hareket ettiği belirsizliğini koruyor.