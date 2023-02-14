Sismik izolatör nedir? Eski binalara uygulanabilir mi?

BİNANIN ZEMİNLE ETKİLEŞİMİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

İzolatörler yapıda uygun görülen kata, kolonların ve betonarme perdelerin altlarına yerleştirilerek, yapının zemin ile olan direkt etkileşiminin önüne geçiliyor. Yatay kuvvetlerin etkisiyle hareket edebilen bu izolatörler, deprem anında çok yumuşak ama büyük salınımlar yaparak deprem enerjisini sönümlüyor ve böylece depremin yıkıcı etkisi üstteki taşıyıcı sistem elemanlarını etkilemiyor.