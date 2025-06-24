Sivrisinek kabusuna doğal çözüm! Bu karışımların yanına bile yaklaşamıyorlar

KARABİBER

Karabiberin keskin kokusu, sivrisineklerin algı sistemine doğrudan etki ederek uzaklaşmalarını sağlıyor. Bu doğal yöntem için:

Bir litre ılık suyu sprey şişesine koyun.

Üzerine bir tatlı kaşığı karabiber ekleyin.

İyice çalkaladıktan sonra bu karışımı sineklerin yoğun olduğu alanlara sıkın.

Evinizin pencere kenarları, balkonları ve açık alanları için son derece etkili bir çözüm sunuyor.