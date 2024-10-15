Skechers ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor! Mağdur müşterilere geri dönüş yapılmıyor

Skechers marka ayakkabı satın alanlar son zamanlarda yaşadıkları deneyimle ilgili şikayetlerini artırmış durumda.

Skechers marka ayakkabılarla ilgili yüzlerce mağdur müşteri, sikayetvar.com üzerinden memnuniyetsizliklerini dile getiriyor.

Müşteriler satın aldıkları ürünlerle ilgili hayal kırıklıklarını dile getirirken konuyla ilgili firma tarafından da herhangi bir dönüş alamadıklarını belirtiyorlar.

Ayakkabıların günlük kullanımda rahatsızlık vermesi, bir kaç ay gibi kısa süre içerisinde fazla yıpranması, firmanın ürünlerdeki sorunları garanti kapsamında değerlendirmemesi, ayakkabılardaki düşük kalite ve müşteri hizmetlerinin mağdur müşterilerin yaşadığı sorunlarla yeterince ilgilenmemesi en çok şikayet edilen konu başlıkları arasında ön plana çıkıyor.