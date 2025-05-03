Soğanlarınız sürekli filizleniyor mu? Yanına bunu koymanız yeterli

Lezzet.com.tr'ye göre, elmanın doğal olarak salgıladığı etilen gazı, çevresindeki sebze ve meyvelerin filizlenme hızını önemli ölçüde düşürüyor. Soğan, sarımsak ve patates gibi ürünlerin filizlenmesini engellemek isteyenler için elma, adeta doğal bir koruyucu görevi görüyor. Bu sayede soğanlar daha uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.