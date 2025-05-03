Soğanlarınız sürekli filizleniyor mu? Yanına bunu koymanız yeterli
Kuru soğanı ne kadar dikkatli saklasanız da kısa sürede filizleniyorsa çözüm aslında çok basit: Yanına sadece 1 adet elma koymak yeterli. İşte uzmanlardan en etkili saklama yöntemleri ve filizlenmiş soğanı değerlendirmenin yolları…
Mutfakların vazgeçilmezi kuru soğan, doğru koşullarda saklanmadığında kısa sürede filizlenip hem besin değerini hem de lezzetini kaybedebiliyor. Ancak bu sorunu ortadan kaldıracak oldukça pratik bir yöntem var: soğanların yanına bir adet elma koymak.
Lezzet.com.tr'ye göre, elmanın doğal olarak salgıladığı etilen gazı, çevresindeki sebze ve meyvelerin filizlenme hızını önemli ölçüde düşürüyor. Soğan, sarımsak ve patates gibi ürünlerin filizlenmesini engellemek isteyenler için elma, adeta doğal bir koruyucu görevi görüyor. Bu sayede soğanlar daha uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.
SOĞANI SAKLAMANIN EN ETKİLİ 5 YOLU
1. Serin ve karanlık bir yerde saklayın
Soğanları kabuğuyla birlikte, hava alabilen file torba, sepet veya karton kutularda; 10-15°C arasında, kuru ve karanlık bir ortamda saklamak idealdir. Bu yöntemle soğanlar 1-2 aya kadar dayanabilir.
2. Kesilmiş soğanı buzdolabına koyun
Soyulmuş ya da kesilmiş soğanları hava geçirmez kaplarda ya da streç filmle sararak buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu şekilde 5-7 gün boyunca tazeliğini korur.
3. Soğanı dondurun
Yemeklik doğradığınız soğanları hava geçirmez poşetlerde derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Çiğ salatalar için uygun olmasa da pişmiş yemeklerde 6 aya kadar kullanılabilir.
4. Kurutun ve kavanozlayın
İnce dilimlenmiş soğanları düşük ısıda fırında ya da gıda kurutucuda kurutarak cam kavanozlarda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Bu yöntem özellikle çorba ve baharat karışımları için idealdir.
5. Turşusunu ya da salamurasını yapın
Arpacık veya kırmızı soğanları sirke ve baharatla salamura ederek buzdolabında haftalarca saklayabilir, sofranıza farklı bir lezzet katabilirsiniz.
FİLİZLENEN SOĞANLARI ATMAYIN
Filizlenen soğanlar her ne kadar görüntü olarak tüketilmez gibi dursa da aslında birçok şekilde değerlendirilebilir. İşte birkaç öneri:
- Yeşil filizlerini taze soğan gibi kullanın
Soğanın filizlenen yeşil kısmı taze soğan yerine geçebilir. Salatalarda, omletlerde ya da çorbalarda kullanılabilir.
- Saksıya ekerek taze soğan yetiştirin
Filizlenmiş soğanları toprağa dikerek yeniden taze soğan yetiştirmek mümkün. Düzenli sulama ile kısa sürede sonuç alınabilir.
- Pişmiş yemeklerde kullanın
Soğanın kendisi çürümemişse, filiz kısmı ayıklanarak kalan kısmı doğranıp pişmiş yemeklerde kullanılabilir.