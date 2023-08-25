Şok diyetler kalp krizine neden oluyor! Diyetisyen Gizem Özölmez uyarıyor!

Diyet trendleri arasında yer alan "şok diyetler", hızlı kilo verme vaadiyle dikkat çekse de uzmanlara göre ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Diyetisyen Gizem Özölmez'in uyarılarına göre, bu tür diyetler vücutta hormonal dengeyi bozarak tansiyon düşüklüğü, insülin direnci, ani kalp krizi gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte şok diyetlerin tehlikeleri ve sağlıklı beslenme hakkında bilinmesi gerekenler:

UZMAN UYARIYOR: ŞOK DİYETLERDEN KAÇININ!

Diyetisyen Gizem Özölmez, şok diyetlerin popülerliği ve hızlı kilo verme isteği nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor. Ancak bu diyetlerin vücutta büyük sorunlara yol açabileceğini vurguluyor. Tansiyon düşüklüğü, konsantrasyon bozukluğu, insülin direnci, ani kalp krizi, saç dökülmesi, yorgunluk, hormonal bozukluklar, kilo alımı ve depresyon gibi ciddi yan etkilerin görülebileceğine dikkat çekiyor. Sağlığınızı riske atmak yerine, uzun vadeli ve dengeli bir beslenme planıyla kilo vermenin daha doğru bir tercih olduğunu söylüyor.

SU İÇMENİN ÖNEMİ

Diyetisyen Özölmez, özellikle bayram, tatil gibi özel zamanlarda beslenme rutininin bozulduğuna ve bu dönemlerde fazla kalorili, yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketildiğine dikkat çekiyor. Bu tür dönemlerde vücudun zararlı bileşenlerden arınması için günde en az 8-10 bardak su içmenin önemine vurgu yapıyor. Su içmek, vücudu temizlemeye ve sağlıklı bir şekilde detoks yapmaya yardımcı olabilir.

BAYRAM SONRASI SAĞLIKLI DÖNÜŞ

Bayram ve tatil gibi özel dönemlerden sonra sağlıklı beslenme rutinine dönmenin önemini vurgulayan Özölmez, bazı önerilerde bulunuyor. Özellikle paketli gıdalar, kızartmalar, hamur işleri, şerbetli tatlılar gibi fazla şeker ve yağ içeren yiyeceklerden uzak durmanız gerektiğini belirtiyor. Günde en az 5 porsiyon sebze-meyve tüketiminin önemine değiniyor. Ayrıca açık havada yapılan yürüyüşlerin yağ yakımına ve ödem atımına yardımcı olacağını, aynı zamanda stresi azaltabileceğini belirtiyor.

ŞOK DİYETLERİN ZARARLARI

Diyetisyen Özölmez, hızlı kilo vermek amacıyla tercih edilen şok diyetlerin vücutta olması gereken hormonal dengeyi bozabileceğini ifade ediyor. Bu tür diyetlerin tansiyon düşüklüğü, konsantrasyon bozukluğu, insülin direnci, ani kalp krizi, saç dökülmesi, yorgunluk, hormonal bozukluklar, kilo alımı ve depresyon gibi ciddi yan etkilere yol açabileceğini belirtiyor. Ayrıca, düşük enerji içeren bu diyetlerin metabolizmayı yavaşlatabileceğine ve açlık-tokluk dengesini bozabileceğine dikkat çekiyor.

DOĞRU VE SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

Diyetisyen Özölmez, sağlıklı kilo verme ve beslenme için bazı önerilerde bulunuyor. Hızlı kilo kaybı yerine, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir beslenme planı oluşturmanız gerektiğini vurguluyor. Protein, karbonhidrat ve yağ dengesini doğru şekilde sağlamanızı öneriyor. Ayrıca yeterli miktarda su içmeye, düzenli fiziksel aktiviteye ve uyku düzenine dikkat etmeniz gerektiğini belirtiyor.