Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçeler belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu verileri sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçeleri ortaya koydu.
Hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı TÜİK raporunda listenin zirvesinde yer alan beş ilçe dikkat çekiyor.
Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak, ülkedeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplandı.
Hesaplamalarda son üç yılın verileri kullanıldı.
5) Bursa, Nlifüer
4) Ankara, Etimesgut
3) İstanbul, Beşiktaş
2) İstanbul, Kadıköy
1) Ankara, Çankaya