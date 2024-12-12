Sultan Etçi, Yerelist'te ana sponsor olarak yer aldı

Yerel ekonomiye katkı sağlamak ve perakende sektörünün geleceğini tasarlamak adına sektör temsilcilerini buluşturan İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı’nda; Sultan Etçi ana sponsor olarak yer aldı. T.C. Ticaret Bakanı Sayın Mahmut Gürcan, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Gümen de Sultan Etçi standını ziyaret etti.

Yerelist Fuarı’nda, perakendenin geleceği ve markaların ürünleriyle birlikte geleceğe nasıl uyum sağladıkları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Teknolojinin sektöre entegrasyonu, müşteri deneyimini artıran yenilikçi çözümler ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar, fuarın ana gündem maddelerini oluşturdu.

Sultan Etçi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, fuarda gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi:

"Günümüzde tüketici çok bilinçli. Artık sarı etiket faktörünün yerine daha gerçek ve daha uzun vadeli çözümlerle ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bence işe samimi olmak ile başlamalıyız. Geleceğin perakendesinde, yerel ve güvenilir markaların, tüketicilerle kurduğu samimi bağın önemi giderek artıyor. Tüketiciyi ikna etmek onun kalbine girmek öncelikle iyi ürün yapmaktan geçiyor.

Her şey zaten çok pahalı, belirli bir bedel ödemeyi göze alan tüketicinin yeni değer anlayışı ise çok net: Daha Sağlıklı, Daha Lezzetli ve Daha Yeşil. Bizi promosyondan, inovasyona iten temel yaklaşım da işte bu. Et sektöründe yerel marketler ve perakendecilerin güvenilirlik, sürdürülebilir üretim ve şeffaflık gibi değerleri işin merkezine almaları gerektiriyor.

Perakende sektöründeki hızlı değişime ayak uydurabilmek için, güçlü bir lojistik altyapı, çözüm odaklı esnek üretim modelleri ve müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilecek bir organizasyon yapısı oluşturduk. Bu yaklaşım sayesinde, tüketici beklentilerine hızlı uyum sağlıyor ve her zaman takip edilen bir marka olmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik artık sadece bir trend değil, geleceğin temel taşı. Et sektöründe de bu, çevre dostu üretim, izlenebilirlik ve verimlilik odaklı süreçleri gerektiriyor. Öte yandan dijitalleşme ile birlikte tüketiciler, ürünlerinin hikayesini bilmek istiyor. Bu nedenle, teknolojiye uyum sağlayarak, tüketicilere doğrudan bilgi sunabilmek kritik bir rol oynuyor.

Yeni nesil tüketici taleplerine uygun, sağlıklı, protein değeri yüksek ve yenilikçi ürünler geliştirmek için AR-GE çalışmalarımıza sürekli yatırım yapıyoruz. Finansal polarizasyonun artan etkilerine karşı, hem üreticiler hem de tüketiciler için erişilebilir fiyat politikaları geliştiriyor ve maliyet yönetiminde etkin çözümler üretiyoruz. Böylece, tüm gelir gruplarına hitap eden kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmayı amaçlıyoruz.

Markamız, 51 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle, dijitalleşmeyi, kaliteyi ve sürdürülebilirliği odağına alarak geleceğe uyum sağlamaktadır. Tedarik, üretim ve dağıtım süreçlerindeki yenilikçi yaklaşımlarımız, müşteri odaklı anlayışımız ve AR-GE yatırımlarımızla, sektördeki liderliğimizi sürdürmekle kalmayıp, gıda sektöründe global standartları belirleyen bir marka olmayı hedefliyoruz."