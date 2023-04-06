6 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar erişime açıldı. Sisal Şans tarafından 6 Nisan 2023 tarihli Süper Loto canlı çekilişi, bu akşam noter huzurunda gerçekleşti.
4 Nisan 2023 Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da salı akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen çekiliş noter huzurunda yapıldı. Süper Loto çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye devretti. 5 bilen 7 talihli ise 87.524,45 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsanız, kolonun altında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretlediğinizde terminal sizin için rastgele 6 numara seçmektedir.
SÜPER LOTO KURALLARI
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
• Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
• İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
• Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
• Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
• Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.