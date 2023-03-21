Sürücüler plakaya dikkat! Cezası 1.671 TL
Trafik cezaları her yıl olduğu gibi 2023 yılına girilmesiyle yükseldi. Yeni yılda ise trafik cezalarındaki artış da belli oldu. Hız sınırını aşma, kemer takmama, kırmızı ışıkta geçme ve araç içinde telefonla uğraşmak gibi davranışlarda bulunan sürücülere kaç TL ceza kesilecek?
2023 yılı itibari ile idari para cezalarına %112,9 oranında zam belirlendi. Böylece trafik cezalarına zam yapıldı ve tutarlar caydırıcı seviyeye kadar geldi.
EMNİYET KEMERİNE 436 LİRA CEZA
Trafikte güvenlik için önemli kurallardan biri de emniyet kemeri. Ancak bu durum en çok ihlal edilen trafik kuralları içerisinde yer alıyor. Bu doğrultuda aracında emniyet kemeri takmayan ve takmadığı belirlenen sürücülere 436 lira para cezası verilecek.
TELEFONLA KONUŞMA CEZASI 951 TL
Birçok sürücü tarafından ihlal edilen kurallardan biri de araç kullanırken telefonla konuşmak. Seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, dikkat dağınıklığına neden olur ve bu durum kazaya bile neden olabilir. Bununla beraber telefon ile konuşulduğu KGYS'ler ile bile tespit edilirse 951 lira para cezası verilecek.
PLAKALAR İÇİN 1.671 TL CEZA
Araç sahiplerinin plakalarına dikkat etmesi gerektiği ve plakalarının okunur olduğundan emin olmaları gerektiği ifade edildi.
Konu ile ilgili olarak aracın plakasının okunurluğunu engelleyecek değişiklikler yapılması ve okunurluğunu engelleyecek silinme veya stiker yapıştırma gibi durumlar olduğunda 1.671 TL ceza verilecek.