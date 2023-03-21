Sürücüler plakaya dikkat! Cezası 1.671 TL

TELEFONLA KONUŞMA CEZASI 951 TL

Birçok sürücü tarafından ihlal edilen kurallardan biri de araç kullanırken telefonla konuşmak. Seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, dikkat dağınıklığına neden olur ve bu durum kazaya bile neden olabilir. Bununla beraber telefon ile konuşulduğu KGYS'ler ile bile tespit edilirse 951 lira para cezası verilecek.