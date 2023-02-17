Taha Duymaz'dan acı haber

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

CNN Türk'ün haberine göre Hatay'da ailesiyle 8 katlı bir binanın en alt katında oturan Duymaz'ın depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıp Narin, Instagram hesabından 'Başımız sağ olsun' paylaşımını yaptı.