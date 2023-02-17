Taha Duymaz'dan acı haber

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Uzun süredir enkaz altında olan Taha Duymaz’dan acı haber geldi.

Taha Duymaz'dan acı haber
Son Güncelleme:

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

CNN Türk'ün haberine göre Hatay'da ailesiyle 8 katlı bir binanın en alt katında oturan Duymaz'ın depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıp Narin, Instagram hesabından 'Başımız sağ olsun' paylaşımını yaptı.

# taha duymaz
Güngör Mengi'den acı haber Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu "Yorulduk ama hayat kurtarmak daha önemli" Bilim ve Ütopya'da yeni görevlendirme
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e "dolandırıcı" suçlaması
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (17 ŞUBAT 2023)
4 Kahramanmaraş'ta fay kırıkları görenleri hayrete düşürdü
5 Hatay'da Karasu Çayı taştı