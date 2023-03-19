Tapu sahipleri dikkat!
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)'nde yer alan tapu kayıtlarına ilişkin çalışma başlatıldığı duyuruldu. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, önalım hakkı için 90 gün süre tanımlandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Karar.com'un haberine göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)'nde yer alan tapu kayıtlarına ilişkin çalışma başlatıldığı duyuruldu. Önalım hakkı sahibi paydaşlara gayrimenkul alıcısı tarafından satışın bildirilmesi durumunda önalım davasının açılması gerekir. Yapılan açıklamalara göre hisseli tapuda şufa yani ön alım hakkı tanınır.
• Hisse sahiplerine verilen şufa hakkı süresi boyunca hisse sahibi payı satmak istemesi durumunda diğer hisse sahiplerinin öncelikli olarak satın alma hakkı bulunur.
• Habersiz satış yapılma durumunda ise 2 yıl içinde ön alım talebiyle dava açma süresi elde edilebilir.
• Eğer hisse sahiplerine haber verilmeden hisse satışı yapılması durumunda itiraz hakkı kazanılır.
ÖN ALIM HAKKI NEDİR?
Sözleşme ve Kanun dolayısıyla ortaya çıkan ve taşınmaz malikinin taşınmazını üçüncü bir şahsa satılması durumunda önalım hakkına sahip olan tek taraflı bir beyan ile taşınmazın alıcısı olma yetkisi kazanır. Kazanılan bu hakka ön alım hakkı denir.
ÖN ALIM HAKKI NE İŞE YARAR?
Ön alım hakkı hisse payını sınırlama çeşitlerinden birisi olarak bilinir. Ön alım hakkı kullanıldığı vakit paydaş payını yasal ön alım hakkı bulunan diğer paydaşa devretme yükümlülüğünde yer alır.