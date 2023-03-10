Tapu sahipleri dikkat: Son 55 gün!

55 GÜN KALDI

• Tapu sahiplerine yapılan uyarıda belirlenen hakkın kullanılması için verilen süre 3 ay (90 gün) olarak belirlendi.

• Sürenin aşımı durumunda ise kişiler haklarını kaybediyor.

• Yapılan açıklamalara göre hisseli tapuda şufa yani ön alım hakkı tanınır.