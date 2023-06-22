Tarihçi Özlem Kumrular'dan üzücü haber
Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, İsviçre'de trafik kazası geçirdi. Ulusal Kanal'da program da yapan Kumrular ağır yaralandı. İki haftadır bilinci kapalı şekilde tedavi gören tarihçinin tedavileri sürüyor.
Prof. Dr. Özlem Kumrular, İsviçre'de trafik kazası geçirdi... 'Dünyada Türk imgesi' ve 'Türk Korkusu' gibi araştırma kitapları bulunan ünlü tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, İsviçre'de trafik kazası geçirdi.
Ağır yaralanan Kumrular, iki haftadır İsviçre'de bir hastanede bilinci kapalı halde hayata tutunma mücadelesi veriyor.
Türklerin dünyadaki izlerini süren tarihçilerin başında gelen Prof. Dr. Özlem Kumrular, Avrupa’nın farklı ülkelerindeki arşivlerde ulaştığı belgelerin ışığında ‘Dünyada Türk İmgesi’, ‘Türk Korkusu’, ‘İslam Korkusu’, ‘Osmanlı Habsburg Düellosu’ gibi araştırma kitaplarına imza attı.