Tarzını keşfetmeye hazır mısın?

Şık ve zarif çizgilere sahip tasarımlarıyla tanınan Mondihome, 2023 için hazırladığı yeni koleksiyonunu ‘Tarzını Keşfet’ mottosuyla görücüye çıkardı

Tarzını keşfetmeye hazır mısın?
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Genç ve yenilikçi tarzıyla dikkat çeken mobilya markası Mondihome’un yeni reklam filmiyle görücüye çıkardığı 2023 kreasyonu; şık, zarif ve fonksiyonel tasarımları ile göz dolduruyor.

Tarzını keşfetmeye hazır mısın? - Resim : 1

Evini yenilemek isteyenleri 2023 yılı mottosu ile ‘Tarzını Keşfet’meye davet eden marka; Adriana, Iron ve Dolce Klasik koleksiyonlarıyla birbirinden özel ve farklı seçenekler sunuyor.

Tarzını keşfetmeye hazır mısın? - Resim : 2

Beyazın gold detaylarla içiçe geçtiği Dolce Klasik zarif ve şık detayları ile dikkat çekerken, Adriana ahşabın sıcaklığı ile sade ve rahatına düşkün olanların tarzını tamamlayacak parçalara sahip.

Tarzını keşfetmeye hazır mısın? - Resim : 3

Modüler tasarımı ile istediğiniz köşe takımını yaratabileceğiniz Iron ise modern ve fonksiyonel özellikleriyle yaşam alanlarını keyfine göre düzenlemek isteyenlerin gözdesi olmaya aday.

Tarzını keşfetmeye hazır mısın? - Resim : 4

Mondihome’un şık, zarif ve fonksiyonel 2023 koleksiyonuna Mondihome mağazaları ve internet sitesi mondihome.com.tr’den ulaşmak mümkün.

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