Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu!

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş tatil planları yapmaya başladı. Ancak bu yoğunluğu fırsat bilen dolandırıcılar, akılalmaz yeni tuzaklarla sahneye çıktı!

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 1

"Ucuz tatil", "son kontenjan" diyerek vatandaşları ağlarına düşüren şebekelerin son yöntemi ise pes dedirtti.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 2

İnternet üzerinden kurulan sahte rezervasyon siteleri binlerce kişiyi mağdur ederken, uzman isimlerden tatilcileri kurtaracak çok kritik uyarılar geldi.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 3

Dolandırıcıların orijinal siteleri taklit etmek için kullandığı sinsi hile ne? Paranızı kurtarmak için asla yapmamanız gereken o hata hangisi?

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 4

TATİLİNİZ ZEHİR OLMASIN!

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 5

Eğer dolandırılırsanız paranızı geri almak için vakit kaybetmeden nereye başvurmanız gerekiyor? Tatilinizin zehir olmasını engelleyecek hayati önlemler ve tüm yasal haklarınız haberimizde...

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 6

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil rezervasyonlarında yoğunluk yaşanırken, internet üzerinden kurulan sahte rezervasyon siteleri de vatandaşları hedef almaya başladı.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 7

“Kaçırılmayacak fırsat”, “son kontenjan” ve “uygun fiyatlı tatil” gibi vaatlerle hazırlanan sahte ilanların çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 8

Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre hukukçu Sabri Canbolat, dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı tatilcileri uyardı.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 9

Canbolat, güvenli bir tatil planı için rezervasyon yapılan sitelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 10

SADECE BİRKAÇ HARF DEĞİŞTİRİYORLAR...

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 11

Güvenilirliği doğrulanmış platformlar üzerinden rezervasyon yapılmasının önemine dikkat çeken Sabri Canbolat, dolandırıcıların sponsorlu reklamlar ya da orijinal sitelere benzetilen alan adları üzerinden sahte rezervasyon sayfaları oluşturabildiğini belirtti.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 12

İnternet sitesi adreslerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Canbolat, tatilcilerin özellikle 3D Secure güvenlik sistemi bulunan siteleri tercih etmesi gerektiğini söyledi.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 13

Dolandırıcıların, internet sitelerinde yalnızca birkaç harf değiştirerek gerçeğine çok benzeyen sahte platformlar oluşturabildiğine dikkat çekildi.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 14

"ŞAHSİ HESAPLARA PARA GÖNDERMEYİN"

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 15

Sabri Canbolat, tatil rezervasyonlarında şahsi banka hesaplarına para gönderilmemesi gerektiğini vurgulayarak özellikle şahsi hesaplara para gönderilmemesi konusunda dikkat çekti.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 16

Uzmanlar, güvenilir olmayan platformlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Şahsi hesaplara kesinlikle para göndermeyin” uyarısında bulundu.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 17

Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde dijital bankacılık uygulamalarındaki güvenli ödeme seçeneklerinin aktif hale getirilmesini tavsiye eden Canbolat, işletmelere ait belge ve yetki bilgilerinin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, bu tür önlemlerin dolandırıcılık riskini azaltabileceğini vurguladı.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 18

MAĞDURİYET DURUMUNDA NE YAPMALI?

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 19

Canbolat, dolandırıcılık nedeniyle mağduriyet yaşanması halinde izlenebilecek hukuki yollar hakkında da bilgi verdi.

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Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu! - Resim: 20

İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması gerektiğini belirten Canbolat, ayrıca uğranılan maddi zararların karşılanması amacıyla hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılabileceğini ifade etti.

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