Tatil hayaliniz kâbusa dönmesin! Dolandırıcıların yeni yaz tuzağı deşifre oldu!
Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş tatil planları yapmaya başladı. Ancak bu yoğunluğu fırsat bilen dolandırıcılar, akılalmaz yeni tuzaklarla sahneye çıktı!
"Ucuz tatil", "son kontenjan" diyerek vatandaşları ağlarına düşüren şebekelerin son yöntemi ise pes dedirtti.
İnternet üzerinden kurulan sahte rezervasyon siteleri binlerce kişiyi mağdur ederken, uzman isimlerden tatilcileri kurtaracak çok kritik uyarılar geldi.
Dolandırıcıların orijinal siteleri taklit etmek için kullandığı sinsi hile ne? Paranızı kurtarmak için asla yapmamanız gereken o hata hangisi?
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil rezervasyonlarında yoğunluk yaşanırken, internet üzerinden kurulan sahte rezervasyon siteleri de vatandaşları hedef almaya başladı.
“Kaçırılmayacak fırsat”, “son kontenjan” ve “uygun fiyatlı tatil” gibi vaatlerle hazırlanan sahte ilanların çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirtildi.
Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre hukukçu Sabri Canbolat, dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı tatilcileri uyardı.
Canbolat, güvenli bir tatil planı için rezervasyon yapılan sitelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.
SADECE BİRKAÇ HARF DEĞİŞTİRİYORLAR...
Güvenilirliği doğrulanmış platformlar üzerinden rezervasyon yapılmasının önemine dikkat çeken Sabri Canbolat, dolandırıcıların sponsorlu reklamlar ya da orijinal sitelere benzetilen alan adları üzerinden sahte rezervasyon sayfaları oluşturabildiğini belirtti.
İnternet sitesi adreslerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Canbolat, tatilcilerin özellikle 3D Secure güvenlik sistemi bulunan siteleri tercih etmesi gerektiğini söyledi.
Dolandırıcıların, internet sitelerinde yalnızca birkaç harf değiştirerek gerçeğine çok benzeyen sahte platformlar oluşturabildiğine dikkat çekildi.
"ŞAHSİ HESAPLARA PARA GÖNDERMEYİN"
Sabri Canbolat, tatil rezervasyonlarında şahsi banka hesaplarına para gönderilmemesi gerektiğini vurgulayarak özellikle şahsi hesaplara para gönderilmemesi konusunda dikkat çekti.
Uzmanlar, güvenilir olmayan platformlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Şahsi hesaplara kesinlikle para göndermeyin” uyarısında bulundu.
Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde dijital bankacılık uygulamalarındaki güvenli ödeme seçeneklerinin aktif hale getirilmesini tavsiye eden Canbolat, işletmelere ait belge ve yetki bilgilerinin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, bu tür önlemlerin dolandırıcılık riskini azaltabileceğini vurguladı.
MAĞDURİYET DURUMUNDA NE YAPMALI?
Canbolat, dolandırıcılık nedeniyle mağduriyet yaşanması halinde izlenebilecek hukuki yollar hakkında da bilgi verdi.
İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması gerektiğini belirten Canbolat, ayrıca uğranılan maddi zararların karşılanması amacıyla hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılabileceğini ifade etti.