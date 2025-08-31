Tatilsiz bir yaz daha! Her 10 kişiden 6’sı bu yaz bavul açmadı

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Ipsos’un 2025 yaz dönemine ilişkin gerçekleştirdiği güncel araştırma, Türkiye’deki tatil alışkanlıklarının pandemi etkisinden sonra da toparlanamadığını ortaya koydu. Bulgulara göre toplumun büyük kısmı yazı evde geçirdi. Her 10 kişiden 6’sı bu yıl yaz tatili yapmadığını ve yapmayı da düşünmediğini beyan etti.

Tatile çıkmayanların oranı geçtiğimiz yıla göre artarken, “tatil planı yapanların oranı” ise düşüş gösterdi. 2024’te yüzde 24 olan bu oran, 2025’te yüzde 20’ye geriledi. Araştırmaya göre ekonomik zorluklar, tatil yapamamanın temel nedeni. Tatil yapmayan her 10 kişiden 9’u gerekçe olarak ekonomiyi gösteriyor.

YURT DIŞI TATİLLER YURT İÇİNE GÖRE DAHA CAZİP HALE GELDİ

Araştırma, tatil yapabilen azınlığın yurt dışına yöneldiğini de gösteriyor. Katılımcıların yüzde 10’u tatillerini yurt dışında geçirdiğini belirtirken, bu tercihin arkasında dikkat çeken bir neden var: Yurt içindeki fiyatların, bazı komşu ülkelere göre daha pahalı olması.

Özellikle vize gerektirmeyen destinasyonlara yönelik uygun fiyatlı tur paketleri ve daha sakin tatil yerleri, Türk tatilciler için daha cazip hale geliyor. Bu durum, Türkiye iç turizminde ciddi bir müşteri kaybı anlamına geliyor.

Tatil anlayışında da değişim var. Eskiden daha yaygın olan “aile yanı tatilleri”nin yerini artık otel ve pansiyon konaklamaları alıyor. Katılımcıların açıklamalarına göre, bu tercih bireylerin “gerçek anlamda dinlenme” arayışından kaynaklanıyor. Tatilciler, temizlik, yemek ve aktivitelerin organize edildiği bir ortamda daha huzurlu hissettiklerini ifade ediyor.

Ipsos’un bulgularına göre yurt içinde tatil yapanların oranı hâlâ yüksek olsa da tatil şekli değişmiş durumda. Geçtiğimiz yıla kıyasla aile evinde kalanların oranı azalırken, otel/pansiyon tercih edenlerin oranında belirgin bir artış var.

KREDİYLE TATİL YAPANLARIN SAYISI ARTIYOR

Tatilin finansmanı konusunda da çarpıcı veriler var. Her 10 kişiden 7’si tatil bütçesini kendi gelirinden karşıladığını belirtirken, aile desteği azalmış, ancak banka kredisiyle tatil yapanların oranı artmış durumda. Bu da ekonomik baskı altında bireylerin tatilden feragat etmek yerine borçlanarak kısa bir mola alma yolunu seçtiğini gösteriyor.

Ipsos’un “Gündeme Dair” araştırmasında katılımcılara “Son günlerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde ise tablo endişe verici: Cevaplar genellikle “yorgun, bıkkın, endişeli.” Yaz tatili bu nedenle hem fiziksel hem zihinsel bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Ancak bu ihtiyaç ekonomik engeller nedeniyle karşılanamıyor.

Ipsos araştırmasında her ne kadar tatil yapanlar bu alışkanlığı sürdürse de, tatil yapamayanlar da bu durumu mecburen ya da isteyerek devam ettiriyor. Geçen yıl tatil yapmayanların yüzde 70’i bu yıl da tatil yapmadığını söylüyor.

Bu durum, Türkiye'de yaz tatilinin artık birçok kişi için ertelenen ya da tamamen vazgeçilen bir plan haline geldiğini gösteriyor. Ekonomik koşulların giderek ağırlaşması, tatilin sadece ayrıcalıklı bir kesimin ulaşabildiği bir lüks haline dönüşmesine neden oluyor.