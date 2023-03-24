TD SYNNEX, Veeam'in Türkiye'deki yetkili dağıtıcısı oldu

Buna ek olarak günümüzün en popüler bulut bilişim teknolojilerinden biri olan Kubernetes ortamlarında da işletmeler, verilerini daha iyi yönetebilecek ve işlerini daha güvenli bir şekilde yürütebilecek.

IDC'nin raporuna göre dünya çapında 10 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaşan veri replikasyonu ve koruma sektöründe, Türkiye'de çok önemli bir iş birliğine imza atıldı. Bilişim teknolojileri ekosistemi için dünyanın en büyük küresel dağıtıcılarından olan TD SYNNEX Türkiye ile verilerin yedeklenmesi, kurtarılması ve yönetimi alanında modern çözümler sunan Veeam Türkiye, şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla güçlerini birleştirdi. Yapılan iş birliği ile TD SYNNEX Türkiye, Veeam'in güvenilir yedekleme, kurtarma ve veri yönetimi çözümleri sağlayıcısı olma vizyonu doğrultusunda sunduğu tüm modern çözümlerin ülkemizdeki yetkili dağıtıcısı oldu. Veeam'in yüzde 11'lik pay ile sektörün en büyük ikinci markası olması da bu anlaşmayı ülkemiz için daha önemli hale getiriyor.

İş birliği kapsamında TD SYNNEX'in dağıtımını üstleneceği ürünleri içerisinde Veeam Backup & Replication v12 çözümünün yanı sıra Kubernetes ortamları için sunulan teknolojiler de yer alacak. Veeam'ın Backup & Replication v12 çözümü, bulut ortamlarına güvenlik odaklı daha fazla özellik getiriyor. Bu çözümde depolama konusunda bulut tabanlı aracıların dahil olduğu ek özellikler yer alıyor. Ayrıca fidye yazılımlara karşı daha hızlı kurtarma ve siber tehditlere karşı daha fazla koruma sunan özellikler de bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra bu çözümde şirketlerin operasyonları kolaylaştıran, verimlilik için optimize edilmiş ek kurumsal uygulama desteği ve yenilikler de mevcut. Bunlara ek olarak günümüzün en popüler bulut bilişim teknolojilerinden biri olan ve kendi içinde birçok mikro bileşeni bulunan Kubernetes ortamlarında da işletmeler, verilerini daha iyi yönetebiliyor ve işlerini daha güvenli bir şekilde yürütebiliyor. Kasten by Veeam K10 ürünü ile Kubernetes ortamlarında çalışan iş yükleri uygulama seviyesinde ve tüm bağlı bileşenleri ile yedeklenebiliyor.

“BULUTTA MUHAFAZA EDİLMEYEN VERİLERİN KURTARILMASI İMKANSIZ OLABİLİR”

Yaptıkları iş birliği hakkında açıklamada bulunan TD SYNNEX Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, “Verilerin yedeklenmesi, kurtarılması ve yönetimi alanında modern çözümler sunan dünyanın önde gelen markalarından Veeam ile yaptığımız iş birliğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Research and Markets'in araştırmasına göre giderek güçlenen bulut bilişim pazarının, 2028 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bulut teknolojileri yaygınlaştıkça verilerin bulut ortamlarında yedeklenmesi, replikasyonunu ve güvenliğini kolaylaştıran çözümlere de ihtiyaç artıyor. Böylesine bir koruma stratejisini uygulamanın ne denli önemli olduğuna, maalesef şubat ayında ülkece hepimizi yasa boğan deprem felaketinde de şahit olduk. Bu kadar büyük bir alanda kurumsal bazda yaşanan veri kayıplarının miktarını şu aşamada ölçümlemek mümkün olmasa da devasa boyutta olduğunu tahmin edebiliriz. Veriler bulut ortamında muhafaza edilmiyorsa, tesis dışında farklı coğrafyalarda da tutulmuyorsa verilerin kurtarılması çok zor hatta kimi zaman imkansız olabilir. Bu noktada Veeam gibi şirketlerin bulut ortamında verilerin yedeklenmesini, korunmasını ve replikasyonunu mümkün kılan çözümlerin önemi de daha iyi anlaşılabilir. Veeam bu alanda dünya genelinde lider bir konumdadır ve yıllardır müşterilerine en güvenilir ve etkili yedekleme ve replikasyon çözümlerini sunuyor. Kullanımı kolay, hızlı ve etkili yedekleme çözümleri sunarak, işletmelerin veri kaybı riskini en aza indirmelerine yardımcı oluyor. Bu kapsamda Veeam'ın dağıtımını da üstleneceğimiz ürünleri içerisinde yer alan Backup & Replication v12 çözümünün yanı sıra Kubernetes ortamları için sunduğu teknolojiler ile şirketlerin dijital dönüşümüne büyük katkılarda bulunacağız. Veeam ile birlikte, Türkiye'deki işletmelerin en iyi teknolojik çözümleri kullanarak daha güvenli ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacağız. Ülkemizin dijitalleşmesi yolunda sahip olduğu gerçek potansiyeli ortaya çıkarmaya önemli katkılarda bulunacak iş birliklerimize devam edeceğiz.” dedi.

"GLOBAL ÇAPTA 1 MİLYAR DOLAR SATIŞ RAKAMINI GEÇTİK”

Veeam Türkiye Ülke Müdürü Kürşad Sezgin ise açıklamasında şunları söyledi: “Veeam olarak 16 yıldır dünyanın çeşitli yerlerinden işletmelerin faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmelerine yardımcı oluyoruz. Fortune 500'ün yüzde 81'i ve Global 2000 şirketlerinin yüzde 70'ininde dahil olduğu dünya çapında 450,000'den fazla müşterimiz bulunuyor. Veeam'in ‘tek platform'u bu müşterilerimizin tüm iş yüklerini korur. Bu iş yükleri arasında bulut, sanal, fiziksel, SAAS gibi ortamlar bulunuyor. Portföyümüzde yer alan çözümlerimiz ile fidye yazılıma karşı koruma sağlıyor, modüler ve bulutta yerel bir yapı sunuyor, hibrit ve çoklu bulut için bulut mobilitesi ve desteğinde bulunuyoruz. Ayrıca yazılım tanımlı ve altyapıdan bağımsız yapıya ve anında kurtarma özelliklerine sahip bu çözümlerimizi esnek dağıtım seçenekleri ile müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu yaklaşımımız neticesinde muazzam bir büyüme elde eden Veeam, global çapta 1 milyar dolar satış rakamını geçti. 2022'nin ikinci çeyreğinde yıllık yinelenen gelir bazında (ARR) bir önceki yola göre yüzde 22 artış elde ederken 18 çeyrek boyunca çift haneli rakamlarla büyümeyi başardık. Ayrıca IDC'ye göre, EMEA bölgesinde 2022'nin ilk yarısında veri replikasyonu ve koruması pazarında 1 numaralı sağlayıcı olarak bölgesel pazar payında liderliğimizi de koruyoruz. Diğer yandan yedi yıldır Gartner tarafından Magic Quadrant Kurumsal Yedekleme ve Kurtarma Yazılım Çözümleri Lideri olarak seçilirken yine Gartner Magic Quadrant'ta üst üste 3 yıl ise Yönetici Yeteneği En Yüksek kurum olarak konumlandırılıyoruz. TD SYNNEX ile yaptığımız iş birliğimiz ile sadece üstün teknolojilerimizi Türkiye pazarına sunmakla kalmayacak aynı zamanda katma değerli hizmet modelinden de faydalanacağız. TD SYNNEX'in deneyiminden faydalanarak Türkiye pazarındaki iş ortaklarımıza çok uygun şartlarda ürün ve hizmetlerimizi sunma imkanı bulacağız.”

“İŞ BİRLİKTELİĞİMİZ İLE TÜRKİYE'YE VE SEKTÖRÜMÜZE GÜÇ KATACAĞINA İNANCIMIZ TAM”

Veeam Türkiye Dağıtıcılar ve Servis Sağlayıcılar Kıdemli Satış Yöneticisi Onur Karabulut da “Yüzde 100 kanal modelimiz ile iş ortaklarımızı kesin olarak ekosistemin merkezine yerleştiriyoruz. Böylelikle iş ortaklarımızın büyümesini hızlandırıyor, işleri ve müşterileri için koruma sunarak onları güçlendiriyoruz. Küresel boyutta yüzde 100 indirekt olarak yürürlüğe koyduğumuz ProPartner Programımızın en öndeki temsilcileri dağıtıcılarımız, Türkiye bilişim ekosistemine Veeam Lisans dağıtımını yapmalarının yanı sıra temsil ettikleri diğer üretici firmalar ile ortak iş geliştirme sürecinin en anahtar parçalarından biri olarak yerlerini alıyorlar. Dağıtıcılarımız Türkiye dahilinde 988 iş ortağımızla beraber 8.000'den fazla müşterimize hizmet götürüyorlar. Veeam dağıtıcılarının katma değeri, müşterilerin Veeam çözümlerine daha kolay erişmelerini, daha etkin bir şekilde kullanmalarını ve daha yüksek bir verimlilik elde etmelerini sağlıyor. Tüm bu çalışmaları sadece finansal güçleriyle değil aynı zamanda eğitim konularında, satış öncesinde ve esnasındaki süreçlere dahil olarak yönetiyorlar. Veeam Türkiye'nin TD SYNNEX ile iş ortaklığına imza atmasının en önemli nedenlerinden biri de Veeam'in 2023 stratejisinde yer alan ve artan bir ivmeyle büyüyerek değişen sektörümüzde, şirketlere ve onların müşterilerine akıllı veri yönetimi, güvenlik, yedekleme ve replikasyon konularının başı çektiği alanlarda hızlı ve kaliteli hizmetler sunabilecek olmamızdır. Müşterilerimizin ürünlerin seçimi, çözümlerin bir araya getirilmesi ve uygulanması konusunda ilk elden desteklenmesi gün geçtikçe önemini artırıyor. TD SYNNEX ile iş birlikteliğimizin hem makro ölçekte ülkemize hem de teknolojik alanda sektörümüze güç katacağına inancımız tam. TD SYNNEX Türkiye'nin katma değeri, müşterilerimizin Veeam çözümlerine daha kolay erişmelerini, daha etkin bir şekilde kullanmalarını ve daha yüksek bir verimlilik elde etmelerini sağlayacak.” şeklinde konuştu.