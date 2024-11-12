Telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız? Casus yazılımlara karşı dikkatli olun!

Ancak başta belirtelim; bunlardan bazılarına sahip olmanız 'şüpheli bir durum olduğuna' işaret eder, fakat söz konusu belirtiler, telefon korsanlığı dışında bir başka teknik sorundan da kaynaklanıyor olabilir. Telefonunuza casus yazılım bulaştığından şüpheleniyorsanız, dikkat etmeniz gereken birkaç belirgin işaret vardır. İşte en yaygın belirtiler:

1. Isınan batarya

'Dijital gizlilik' uzmanı Ray Walsh'e göre, "Telefon şarjının daha çabuk bitmesi ve cihazın kullanılmadığı zamanlarda bile sıcak olması, internet verilerinin normalden daha hızlı tüketildiğinin olası bir işaretidir. Tüketiciler, kısa sürede veri limitlerini aşmaya başladıklarını fark ederse bu, birilerinin telefonlarını takip ettiği anlamına gelebilir..."

2. Pil ömrünün hızla azalması:

Casus yazılımlar, telefonunuzun enerji tüketimini hızlandırarak pil ömrünü kısaltabilir. Psychsoftpc.com Başkanı Tim Lynch'e göre, "Bu durum sürekli yaşanıyorsa saldırıya uğramış olabilirsiniz, ancak bu aynı zamanda bir güncellemeye ihtiyacınız olduğunun da işareti olabilir..."

3. Kapanmayan telefon

Şayet saatlerce bir mesajın gitmesini bekliyor ya da çok uzun süreler internette bir sayfa açmaya çalışıyorsanız bu, birilerinin, cihazınızın kontrolünü ele geçirdiğinin bir işareti olabilir. Bu durumda, telefonunuzun hacklenip hacklenmediğini kontrol etmek için cihazınızı kapatın.

Safr.Me CEO'su Robert Siciliano'ya göre, "Hacklenmiş telefonlar genellikle doğru şekilde kapanmaz ya da siz kapatma tuşuna bassanız bile kapanmamakta direnir..."

4. "Şebeke yok" uyarısı

'Numara taşıma saldırısı' olarak adlandırılan bu durumda, cep telefonu operatörünüzden bir mesaj ya da e-posta alır ve ardından 'şebeke yok' uyarısı ile karşılaşırsınız. Bu, "cep telefonu numaranızın taşındığı" anlamına gelir.

Dijital güvenlik direktörü Kqayne McGladrey'e göre, bu durumda cep telefonu sağlayıcınızı aramalısınız. Çünkü "kimlik hırsızlığı mağduru" olabilirsiniz...

5. Habersiz yüklenen uygulamalar

Bazı uygulamalar, cihazınıza zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımlar içerebilir. O sebeple, aniden telefonunuzun ana ekranında beliren uygulamalara dikkat edin. Ayrıca, bir uygulama nedeniyle pilinizin aniden bitmesi, telefonunuza tehlikeli bir uygulama yüklenmiş olabileceğinin işareti olabilir.

6. Yavaş performans:

Casus yazılımın arka planda çalışması, telefonun yavaşlamasına yol açabilir.

7. Beklenmedik mesajlar ve aramalar

Telefonunuza, fark etmediğiniz kişi veya numaralardan gelen tuhaf mesajlar ya da aramalar olabilir.

8. Olağandışı e-posta etkinliği

E-postalar güçlü araçlardır; hakkınızda pek çok kişisel bilgi içerir ve diğer pek çok hesabınızın da şifrelerini barındırabilir. Webber uyarıyor: "Yapmadığınız şifre sıfırlamaları ile ilgili e-postalara ya da sosyal medya hesabınıza yeni bir cihaz kullanılarak erişildiğini bildiren güvenlik mesajlarına rastlıyorsanız bu durumu ciddiye alın. Doğrulama e-postalarına daima dikkat edin..."

9. Uygulama izinlerinin değişmesi:

Uygulamalara verilen izinlerin birden değişmesi veya yeni izinler verilmesi, telefonunuza casus yazılım yüklenmiş olabileceğini gösterir.

Bu belirtiler, telefonunuza casus yazılım bulaşmış olabileceğini gösteriyor. Bu durumda, güvenlik yazılımları ile tarama yapmak, gerektiğinde cihazı sıfırlamak iyi bir çözüm olabilir.