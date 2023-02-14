Temassız kart neden şifre istiyor? Temassız kartta şifre giriliyor mu?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartlara ilişkin yeni bir karar aldı. Alınan karara göre; temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi. BDDK'den bankalara iletilen yazıda, şunlar kaydedildi:
İLK TEMASSIZ İŞLEMLERDE ŞİFRE İSTENECEK
"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."
DEPREM SONRASI İLAVE KARARLAR ALINDI
BDDK, 6 Şubat'taki "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 10 Şubat'ta bölgede yerleşik kişilere yönelik aldığı Kurul kararlarını, resmi internet sitesinde yayımladı.
Buna göre, kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımı kaldırıldı. Bu kapsamda herhangi bir limit ile ilişkilendirilmeksizin asgari tutar, dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi.
Kredi kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırlar yükseltildi. Yeni düzenleme ile bankalarca toplam kart limiti, ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşamayacak.
Kaynak: TGRT Haber