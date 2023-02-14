Temassız kart neden şifre istiyor? Temassız kartta şifre giriliyor mu?

DEPREM SONRASI İLAVE KARARLAR ALINDI



BDDK, 6 Şubat'taki "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 10 Şubat'ta bölgede yerleşik kişilere yönelik aldığı Kurul kararlarını, resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımı kaldırıldı. Bu kapsamda herhangi bir limit ile ilişkilendirilmeksizin asgari tutar, dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi.