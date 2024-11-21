THY uçuşlarında yeni dönem: Yüz tanıma sistemi geliyor!

Türk Hava Yolları, yolcuların uçağa biniş sırasında yaşadığı zaman kaybını azaltmak için yüz tanıma sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
THY uçuşlarında yeni dönem: Yüz tanıma sistemi geliyor!
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Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarında boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemi ile yapılacak. Boston ve Miami havaalanlarında başarıyla uygulanan bu teknoloji, yakında İzmir ve İstanbul havalimanlarında da kullanılacak. Amaç seyahatlerde daha konforlu bir durum yaratmak.

Türk Hava Yolları, biniş süreçlerini hızlandırmak ve yolcu deneyimini iyileştirmek amacıyla yüz tanıma teknolojisini devreye sokuyor. Bu sistemle yolcular, biniş kartı veya kimlik göstermeden, sadece yüz tanıma sayesinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde uçağa geçiş yapabilecek.

ABD'DE DENENDİ

Proje, ilk olarak ABD’de Miami ve Boston havalimanlarında THY uçuşlarında denendi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Manuel yapılan boarding işlemlerinin yerini alacak bu yenilik, seyahat sürecini daha konforlu ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.

Yolcular, biniş kartı veya kimlik göstermeden, yüz tanıma sistemi sayesinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde uçağa geçiş yapabilecek. THY yetkilileri, bu yeniliğin seyahat deneyimini daha konforlu hale getireceğini belirtiyor.

THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, “Dijitalleşmede liderlik basamaklarını tırmanmaya devam eden Türk Hava Yolları, biyometrik yolculuğa başlıyor. Miami ve Boston’da başlayan projemiz, biniş sürelerinde yüzde 50’ye varan hızlandırma imkanı sağlıyor. Yakında Seul, İzmir ve İstanbul’da da devreye almayı planladığımız temassız biniş süreçlerini yeni istasyonlar ve yeni yetkinlikler takip edecek” dedi.

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