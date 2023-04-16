Ticaret Bakanlığı'ndan "tatil" uyarısı

Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapanları, dolandırıcılığa karşı uyardı. Buna göre; sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin internet siteleri kopyalanarak veya e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle mağdur edildiği görüldü.

Otellere ilişkin yıldız bilgilerinde de sahtekarlığa gidildiği belirlendi. Bakanlık; sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis fotoğraflarının kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığı, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulanabiliyor.

HAYALİ OTEL UYARISI

Bakanlığın uyarılarına göre; özellikle mesafeli sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve internet sitesinin 'elektronik ticaret bilgi sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olduğu kontrol edilmeli.

Sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine, seyahat acentalarının kendi internet sitesi kullanılarak; ödeme hususlarına da dikkat edilmeli. Reklam ve tanıtımı ile karşılaşılan paket tur ya da konaklama faaliyetinin aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendiriliyor ise ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları denetlemekle görevli Reklam Kurulu Başkanlığı'na başvurulmalı.

Yaşanacak mağduriyetin giderilmesi için başvuru yapılacak merci, uyuşmazlık tutarına göre tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemeleri olacak. Kayıpların tazmin edilmesi amacıyla 2023 yılı için 66 bin TL altındaki tüketici uyuşmazlıklarında, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki ilçe tüketici hakem heyeti ya da il tüketici hakem heyetinden birine başvurulması zorunlu. 66 bin TL ve üzerindeki başvurular, tüketici mahkemelerinin görev alanına giriyor. Ancak; 6502 sayılı Kanun uyarınca tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması gerekiyor.