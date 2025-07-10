TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı? Temmuz ayında yeni açıklama bekleniyor

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi merakla bekleniyor. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte projeye yönelik ilgi yeniden arttı. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı? Temmuz ayında yeni açıklama bekleniyor
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TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi için vatandaşların bekleyişi sürüyor. Uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme avantajıyla ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi, başvuru takvimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte projeye yönelik ilgi yeniden artarken, şu ana kadar başvuruların ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru takviminin önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulması bekleniyor.

Proje kapsamında 81 ilde konut inşa edilmesi planlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla konut yapılması öngörülüyor.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla, enerji tasarruflu, çevre dostu ve sıfır atık uyumlu sistemlerle inşa edilecek. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına uygun alt yapılarla donatılması hedefleniyor.

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