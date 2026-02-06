TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman

Ankara’da TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişinin gözü TOKİ’den gelecek “kura tarihi” açıklamasına çevrildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Şubat ayının ilk haftası için kura çekimi yapılacak iller belli olurken, Ankara’nın listede yer alıp almadığı sorusu gündeme geldi.

TOKİ ANKARA KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ankara için şu ana kadar net bir kura günü açıklanmış değil. Ancak TOKİ’nin tüm Türkiye genelinde kura çekimlerini 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Bu nedenle Ankara kura çekiminin 9-15 Şubat haftasında ya da Şubat ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

KURA TARİHİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ Ankara kura tarihi açıklandığında, duyuruların e-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

2-8 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ’nin 2-8 Şubat haftası için açıkladığı kura günleri şu şekilde:

2 Şubat’ta Elazığ, 3 Şubat’ta Kayseri ve Zonguldak, 4 Şubat’ta Kırşehir ve Düzce, 5 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar, 6 Şubat’ta Osmaniye, 7 Şubat’ta Yalova ve Kırıkkale.