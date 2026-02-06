TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman

Ankara’da ev sahibi olma hayali kuran 287 bin 94 vatandaşın gözü kulağı TOKİ’de... Peki TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara’da TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişinin gözü TOKİ’den gelecek “kura tarihi” açıklamasına çevrildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Şubat ayının ilk haftası için kura çekimi yapılacak iller belli olurken, Ankara’nın listede yer alıp almadığı sorusu gündeme geldi.

TOKİ ANKARA KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ankara için şu ana kadar net bir kura günü açıklanmış değil. Ancak TOKİ’nin tüm Türkiye genelinde kura çekimlerini 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Bu nedenle Ankara kura çekiminin 9-15 Şubat haftasında ya da Şubat ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

KURA TARİHİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ Ankara kura tarihi açıklandığında, duyuruların e-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

2-8 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ’nin 2-8 Şubat haftası için açıkladığı kura günleri şu şekilde:

2 Şubat’ta Elazığ, 3 Şubat’ta Kayseri ve Zonguldak, 4 Şubat’ta Kırşehir ve Düzce, 5 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar, 6 Şubat’ta Osmaniye, 7 Şubat’ta Yalova ve Kırıkkale.

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybettiKocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybettiGündem
toki ankara toki ankara toki kura tarihi
Günün Manşetleri
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Deprem bölgesine bugüne kadar ne kadar harcandı?
Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu
Buca Belediyesi'ne operasyon
Çok Okunanlar
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar... BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
El bombası ve uzun namlulu silahla yakalandılar El bombası ve uzun namlulu silahla yakalandılar
TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman
Yarın altın fiyatlarında yön değişebilir: Filiz Eryılmaz yeni seviyeleri açıkladı Yarın altın fiyatlarında yön değişebilir: Filiz Eryılmaz yeni seviyeleri açıkladı
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı