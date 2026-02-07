TOKİ kura takvimi 2026 Şubat: İstanbul, Ankara ve İzmir için tarih belli oldu mu?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Yalova ve Kırıkkale kuralarının ardından gözler İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere çevrildi. TOKİ şubat ayı kura takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. 29 Aralık’ta başlayan kura süreci şubat ayı itibarıyla da devam ederken, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Konya ve Diyarbakır gibi iller için kura çekiliş tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Kura takviminin haftalık olarak açıklandığı belirtilirken, bazı illerde kura çekimleri tamamlandı.

KIRIKKALE VE YALOVA’DA KURA TAMAMLANDI

7 Şubat 2026 Cumartesi günü Yalova’da 1.805 konut, Kırıkkale’de ise 1.736 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL-ANKARA-İZMİR VE DİĞER İLLERDE KURA TAKVİMİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında en fazla konutun inşa edileceği iller arasında yer alan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Konya ve Diyarbakır’da kura çekim tarihleri yakından takip ediliyor.

Bu iller için kura takviminin haftalık olarak duyurulduğu, yeni tarihler açıklandıkça TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden paylaşım yapıldığı belirtiliyor.

toki istanbul ankara izmir
