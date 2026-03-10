Trendyolmilla 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonu: Retro rüzgarı ve canlı renklerle baharın enerjisini yansıtan tasarımlar!

Türkiye'nin lider online moda platformlarından Trendyolmilla, 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu görücüye çıkardı. Zamansız ve modern stil çizgilerinin retro referanslarla birleştiği koleksiyonda, 80'ler etkisiyle yenilenen rahat ve fonksiyonel formlar dikkat çekiyor.

Yazın hafifliğini feminen dokunuşlarla tamamlayan yeni sezonda; dinamik çiçekler ve karakterli desenler ön planda yer alıyor. Renk paletinin merkezinde bulunan mavi, sarı ve pembe tonları, doğal toprak tonlarıyla harmanlanarak dengeli bir görünüm yaratıyor.

YENİ SEZONDA DÖRT ANA TEMA

Dört ana stil yaklaşımı etrafında şekillenen Trendyolmilla 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda, New City Essentials ürünleri güncellenmiş klasikler, konfor odaklı kesimler ve modern şehir stilini yansıtan sade ama güçlü parçaları buluşturuyor. Zamansız bir görünüme sahip New City Essentials koleksiyonu, sadeliğiyle çaba harcamadan şıklık sunuyor.

80's Contemporary stili, güçlü omuzlar, puantiyeler ve canlı çiçeklerle dikkat çekici bir profil çiziyor. Modern sahil modasını yansıtan Retro Riviera, kırmızı-mavi kontrastlar ve cesur çizgileriyle öne çıkıyor.

Doğadan ilham alan Bucolic ürünler ise, romantik çiçekler, işlemeli nakışlar ve ekoseler feminen bir çizgi yaratıyor.

Moda platformu, yeni sezonda yetişkinlerin yanı sıra çocukları ve yaşam alanlarını da unutmuyor. Çocukların oyun ruhunu merkeze alan Trendyolmilla Kids Summer; yaz tatilleri, bayramlar ve doğum günleri için rengârenk parçalar sunuyor. Trendyolmilla Home ise zarif dokunuşlarla yaz mevsiminin enerjisini evlere taşıyor.

ERKEKLERE ZAHMETSİZ BİR ŞIKLIK

Trendyolmilla Man 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonu, modern şehir erkeğinin giyim tarzını güncel klasikler ve retro izlerle yeniden şekillendiriyor. Doğal toprak tonları ile enerjik renk geçişlerinin kullanıldığı seri, konforlu kesimleri dinamik bir stille buluşturuyor. Çarpıcı desenler ve sade çizgilerden oluşan rahat ve fonksiyonel parçalar, hem şehir hayatına hem de sahil modasına uyum sağlayarak erkeklere zahmetsiz bir şıklık sunuyor.

Yaz mevsiminin enerjisini ve oyun ruhunu yansıtan Trendyolmilla Kids Summer koleksiyonu, çocukların günlük kullanımlarına uygun renkli parçalardan oluşuyor. İkili ve üçlü paketlerin, alt-üst takımların ve kolay kombinlenen setlerin yer aldığı koleksiyonda; 23 Nisan ve bayramlara özel seçenekler bulunuyor. Doğum günleri ile özel anlar için tütülü elbiseler, etekler ve geniş yakalı tasarımlar öne çıkarken, erkek çocuklar için sportif ve şık takımlar sunuluyor. İlk kez bu sezon, popüler karakterlerin lisanslı ürünleri de çocuklarla buluşuyor.

Ayrıca koleksiyona yeni dahil edilen 'pre-teen' grubu, sade ve modern parçalarıyla seriye farklı bir denge getiriyor. Kız ve erkek çocuklara yönelik plaj giyimi ve mayo seçenekleri de koleksiyonu zenginleştiren diğer ürünler arasında yer alıyor.

Trendyolmilla Home koleksiyonu, yaz mevsiminin ruhunu yaşam alanlarına taşıyor. Doğal dokular, zarif renkler ve zamansız tasarımların öne çıktığı ev serisi, özenli paketleme detaylarıyla dekorasyonun ötesinde bir his sunmayı hedefliyor. Yumuşak dokulu yeni ürünlerle genişleyen koleksiyonda, Anneler Günü'ne özel olarak hazırlanan ve anlamlı bir hediye deneyimi sunan parçalar da yer alıyor.